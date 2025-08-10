Mirtha Legrand sorprendió a Lucía Galán con preguntas sobre su vínculo con Maradona

Durante la emisión del sábado de La Noche deMirtha Legrandpor eltrece, se vivió un momento cargado de humor, tensión y sinceridad cuando la conductora sorprendió a la invitada Lucía Galán (integrante del dúo Pimpinela) con una pregunta “muy indiscreta”.
“Te voy a hacer una pregunta muy indiscreta”, advirtió “La Chiqui” entre risas, y pocos segundos después lanzó: “¿Maradona se enamoró de vos?”
Lucía, visiblemente sorprendida, tomó distancia con un suspiro y un pedido cómico de corte: “Vamos a un corte”. Una vez retomado el programa, la artista adoptó un tono más reflexivo: “Fue hace muchos años (…) fue alguien especial. Después, bueno, se terminó”. Asumió que fue una etapa significativa pero ya superada en su vida
Revivir recuerdos
Ante la persistencia de la conductora, que indagó sobre detalles íntimos como si Maradona se había enamorado y cuánto duró la relación, Galán respondió con sinceridad y discreción. “Duró un tiempo”, expresó con timidez, intentando cerrar el tema sin más vueltas
La conversación derivó a un episodio triste: la posibilidad de asistir al velorio de Maradona. La cantante explicó que, pese a intentarlo, “no se daban las condiciones” para su presencia, y prefirió no involucrarse.
La cantante respondió con humor y una reflexión que puso fin al tema.
Añadió que su reticencia obedecía a su respeto por Claudia Villafañe y por los hijos de Diego, “que con ella nos vimos varias veces. Es un tema que lo hemos hablado entre las dos”
Por su parte, Mirtha comentó que Lucía había sido “bastante noviera” en su juventud. La cantante contestó con una nota de humor: “Hay que conocer. Pero me casé una sola vez, con Alberto Hazán. Al poco tiempo me separé, pero tenemos a Rocío, que el año que viene se va a casar”
Una historia breve
Según la crónica original, la relación entre Lucía Galán y Diego Armando Maradona se dio entre 1982 y 1983, durante una etapa de esplendor para Pimpinela, después del lanzamiento de “Olvidame y pega la vuelta”.
En una entrevista de 2019, Lucía recordó que fue una experiencia “muy natural”, marcada por mutua admiración y espontaneidad
La cantante aclaró que, aunque no fue “el amor de su vida”, sí fue una relación seria que duró nueve meses, y se terminó debido a la distancia y las circunstancias de cada uno.
Aún así, conservó un recuerdo cálido de esos momentos compartidos, donde sus familias se juntaban con frecuencia y vivían escenas tan memorables como aquella anécdota: “Cuando preguntamos cuántos eran, dijeron: somos 12”
