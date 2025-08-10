Farándula

Mirtha Legrand sorprendió a Lucía Galán con preguntas sobre su vínculo con Maradona

En “La Noche de Mirtha Legrand”, la diva del espectáculo interpeló a Lucía Galán por su romance con Diego Armando Maradona; la cantante respondió con humor y una reflexión que puso fin al tema.