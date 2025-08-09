“Me da vergüenza que sea argentina”: nuevo cruce entre Alfano y Susana

La exvedette Graciela Alfano lanzó duras declaraciones contra Susana Giménez, a quien calificó con términos despectivos, aseguró sentir “vergüenza de que sea argentina” y la acusó de protagonizar “un acto de violencia” hacia su persona. Todo ocurrió luego del primer intercambio mediático, en el que la conductora respondió a las declaraciones de “Grace”.
La polémica del tapado
Alfano se desligó del conflicto originado por el tapado que lució María Julia Oliván. Según explicó, la situación da a entender que ella mintió y que Susana tenía razón, pero lo negó enfáticamente: “No mentí en nada. Esto no le da derecho a insultarme, denigrarme ni decirme cosas tremendas sin que yo la haya nombrado”.
La actriz sostuvo que el hecho constituye violencia verbal: “Que el tapado sea de quien fuera, no me interesa. Somos dos personas discutiendo por una prenda. Eso no le da derecho a atacarme de esa manera”.
Mensaje directo a la conductora
Alfano se dirigió de forma directa a Giménez y afirmó que la edad le habría afectado negativamente, comparándola con personas mayores que se tornan irritables y dicen cosas sin filtro: “Me entero que durante 40 años fui tu fantasma. No sé si por envidia o por qué, pero no tenés absolutamente nada para envidiarme”.
Graciela Alfano evalúa demandar a Susana Giménez tras acusaciones de brujería.
Finalmente, reforzó sus críticas con un mensaje contundente: “Hoy me da vergüenza que ella sea argentina. Es una mujer que incluso dijo sentir vergüenza de ser del país. Me avergüenza que una figura así lo represente”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.