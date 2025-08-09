Benjamín Vicuña y un dulce gesto con Rufina Cabré durante el reencuentro en Ezeiza

Los hijos de Eugenia “La China” Suárez ya están de vuelta en Argentina luego de pasar unos días en Estambul junto a su madre. El reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde Benjamín Vicuña los recibió con un gesto que enterneció a todos.
Magnolia y Amancio, hijos del actor chileno y de Suárez, arribaron junto a su hermana mayor, Rufina Cabré. Testigos contaron que la niña, fruto de la relación de “La China” con Nicolás Cabré, se mostró muy atenta y protectora con los más pequeños durante todo el viaje. Aunque los acompañaban su niñera y la abuela materna, Marcela Rivero, Rufina no se despegó de ellos.
Benjamín Vicuña es padre de Magnolia y Amancio, los dos hijos menores de Eugenia Suárez.
Un momento que quedó registrado
Entre las fotos del regreso, se observa a Vicuña cargando a Magnolia mientras la acerca a Rufina para que pueda despedirse con un beso. En segundo plano, la madre de “La China” espera para recibir a su nieta mayor, en ausencia de Cabré.
Rufina permanecerá unos días en Argentina para compartir tiempo con su padre y reencontrarse con sus amigas. La niña ya está adaptada a su nueva escuela en Turquía y retomará las clases en septiembre, cuando regrese para vivir nuevamente junto a su madre y Mauro Icardi.
