Benjamín Vicuña y un dulce gesto con Rufina Cabré durante el reencuentro en Ezeiza

Después del vuelo desde Estambul, la mayor de los hermanos estuvo junto a Magnolia y Amancio en el arribo al país. Los pequeños viajaron con una cuidadora y la madre de la China Suaréz.

En la fotografía, sostiene a la pequeña para que Rufina pueda darle un beso y despedirse de ella.
 15:36
Por: 

Los hijos de Eugenia “La China” Suárez ya están de vuelta en Argentina luego de pasar unos días en Estambul junto a su madre. El reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde Benjamín Vicuña los recibió con un gesto que enterneció a todos.

Magnolia y Amancio, hijos del actor chileno y de Suárez, arribaron junto a su hermana mayor, Rufina Cabré. Testigos contaron que la niña, fruto de la relación de “La China” con Nicolás Cabré, se mostró muy atenta y protectora con los más pequeños durante todo el viaje. Aunque los acompañaban su niñera y la abuela materna, Marcela Rivero, Rufina no se despegó de ellos.

Benjamín Vicuña es padre de Magnolia y Amancio, los dos hijos menores de Eugenia Suárez.Benjamín Vicuña es padre de Magnolia y Amancio, los dos hijos menores de Eugenia Suárez.

Un momento que quedó registrado

Entre las fotos del regreso, se observa a Vicuña cargando a Magnolia mientras la acerca a Rufina para que pueda despedirse con un beso. En segundo plano, la madre de “La China” espera para recibir a su nieta mayor, en ausencia de Cabré.

Rufina permanecerá unos días en Argentina para compartir tiempo con su padre y reencontrarse con sus amigas. La niña ya está adaptada a su nueva escuela en Turquía y retomará las clases en septiembre, cuando regrese para vivir nuevamente junto a su madre y Mauro Icardi.

