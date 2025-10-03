Ya se patentaron medio millón de vehículos en 2025

Como todos los meses, se informó el número de vehículos patentados durante el mes anterior. En este caso, septiembre terminó con 55.827 unidades.
Los valores de septiembre representan un crecimiento del 1,7% con respecto a agosto y un 27,8% interanual. El acumulado en 2025 es un 60,4% más que en el mismo período de 2024. En Santa Fe, se patentaron unas 5.200 unidades en el mes y el acumulado del año alcanzó los 46 mil.
Como todos los meses, se informó el número de vehículos patentados durante el mes anterior. En este caso, septiembre terminó con 55.827 unidades.
En retrospectiva, ese valor representa un crecimiento del 27,8% interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 43.679 unidades. Si la comparación es contra agosto se observa una suba del 1,7% ya que en ese pasado mes se habían registrado 54.888 unidades.
De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 500.089 unidades, esto es un 60,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 311.757 vehículos; según indicó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En el listado de marcas más vendidas, Toyota encabeza el ranking con 8.955 unidades en septiembre, acumulando en 2025 81.488 vehículos. El segundo lugar en el podio lo ocupa Volkswagen con 7.946 patentados en el noveno mes del año. La compañía alemana lleva 78.416 unidades vendidas en el corriente año. En tercer lugar se ubica Fiat con 6.177 en septiembre y 63.316 en el año.
Tres marcas tradicionales (Renault, Ford y Chevrolet) se ubican en el lote siguiente. La francesa acumuló 5.296 unidades; mientras que las norteamericanas 5.288 y 4.692, respectivamente.
Al poner la lupa sobre los vehículos livianos más vendidos, el reporte indica que el Toyota Yaris lidera el ránking con 3.037 patentados en septiembre, con un acumulado en lo que va del 2025 de 26.023. En el segundo puesto, aparece la Toyota Hilux con 2.499 patentados en el noveno mes del año, y un acumulado de 24.581.
El tercer lugar de los livianos fue para la camioneta Ford Ranger con 2.211 unidades patentadas en septiembre; mientras que el acumulado alcanzó los 20.694. El cuarto escalón fue para el Fiat Cronos con 2.077 patentados en septiembre y 26.009 en lo que va de 2025.
Otro punto de análisis que destaca el informe consultado es cuántos vehículos se vendieron por provincia. Buenos Aires encabeza el ranking con 15.852 unidades patentadas en septiembre y 140.448 el acumulado de 2025.
Luego aparece CABA con 10.659 unidades patentadas en el noveno mes del año; y 89.400 vehículos en lo que va de 2025. El tercer lugar fue para Córdoba con 6.119 unidades nuevas en septiembre y un acumulado de 55.501.
La provincia de Santa Fe aparece en el cuarto lugar con 5.237 unidades patentadas en septiembre; lo que representa una suba del 2,7% con respecto al mes anterior y un 28,0% interanual. En lo que refiere al acumulado, la “bota” patentó 46.070 vehículos en lo que va de 2025; lo que se traduce en un 64,2% comparando el mismo período de 2024.
Eléctricos
El último apartado del informe hace referencia a los vehículos eléctricos más patentados. A continuación los primeros cinco del listado.
Chevrolet Spark: 104 unidades
BYD Yuan Pro: 12
Volvo EX30: 11
Great Wall Ora 03: 9
Renault Megane: 8
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.