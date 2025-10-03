En todo el país

Ya se patentaron medio millón de vehículos en 2025

Los valores de septiembre representan un crecimiento del 1,7% con respecto a agosto y un 27,8% interanual. El acumulado en 2025 es un 60,4% más que en el mismo período de 2024. En Santa Fe, se patentaron unas 5.200 unidades en el mes y el acumulado del año alcanzó los 46 mil.