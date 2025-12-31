Demoran un colectivo en Santa Fe por un caso de alcoholemia positiva en un chofer
Un control de la CNRT detectó alcoholemia positiva en un conductor profesional que debía cubrir un servicio hacia Villaguay. La situación, vinculada a maniobras peligrosas previas, generó demoras, incertidumbre entre los pasajeros y obligó a cambiar la conducción del ómnibus.
Controles de la CNRT y la Policía demoraron la salida de un micro en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe.
Un control de alcoholemia realizado este miércoles por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tras advertirse maniobras peligrosas, derivó en importantes demoras en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe.El procedimiento detectó alcoholemia positiva en un chofer profesional que debía prestar servicio hacia la ciudad entrerriana de Villaguay, lo que obligó a frenar la salida prevista para las 9 de la mañana.
Según relataron pasajeros que aguardaban en la terminal, el servicio original fue modificado y se dispuso un colectivo de refuerzo. Sin embargo, al momento de iniciar el viaje, se activaron controles a los conductores, lo que derivó en una espera prolongada. “Estamos hace más de una hora sin saber si vamos a salir o qué va a pasar”, explicó uno de los usuarios afectados.
La situación generó confusión e incertidumbre. De acuerdo con los testimonios, desde la empresa no hubo explicaciones claras sobre lo ocurrido. “Nos dicen que preguntemos en la CNRT, pero como pasajeros necesitamos una respuesta de la empresa”, señaló otro viajero, que aguardaba junto a su familia desde la madrugada tras llegar desde Villa Ocampo.
El caso quedó formalmente registrado por la Brigada Motorizada Centro Norte de la Guardia Provincial. En el acta oficial consta que el conductor, identificado por sus iniciales, arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, con un registro de 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre, una infracción sancionable para conductores profesionales.
Pasajeros aguardaron durante horas una definición sobre el servicio hacia Villaguay tras el operativo.
Ante ese resultado, se labró el acta correspondiente, se retuvo preventivamente la licencia de conducir y se dispuso la cesión inmediata de la conducción. El vehículo fue escoltado por personal policial y de la CNRT hasta la Terminal Manuel Belgrano, donde quedó a la espera de un nuevo chofer habilitado.
Controles, seguridad y maniobras peligrosas
Desde los organismos de control remarcaron que el procedimiento se activó luego de advertirse maniobras peligrosas durante la circulación del micro, lo que motivó la intervención preventiva antes de que el vehículo trasladara pasajeros. En ese marco, destacaron que el objetivo principal es garantizar la seguridad vial y evitar situaciones de riesgo en rutas y accesos urbanos.
Los pasajeros, si bien manifestaron su malestar por la falta de información, coincidieron en valorar la existencia de controles. “Está bien que controlen, porque podría haber sido una tragedia, pero lo que molesta es no saber qué va a pasar”, expresó uno de los usuarios, que debía llegar a Villaguay antes del mediodía.
El micro involucrado realiza escala en Paraná y luego continúa viaje hacia Entre Ríos, por lo que las demoras también impactaron en pasajeros que aguardaban en otras terminales. Al menos 15 personas permanecían esperando una definición al cierre de la mañana, mientras se evaluaban alternativas para retomar el servicio.
Incertidumbre y reclamos de los pasajeros
La falta de comunicación oficial por parte de la empresa fue uno de los principales reclamos. Pasajeros señalaron que recibieron versiones contradictorias: desde la llegada de un colectivo desde Paraná hasta un eventual recambio de choferes en Santa Fe. “Nadie nos confirma nada”, insistieron.
El test de alcoholemia al conductor profesional arrojó 0,25 g/l y derivó en la retención de su licencia.
Finalmente, desde la CNRT se reiteró que, ante alcoholemia positiva en conductores profesionales, el protocolo indica la inmediata separación del chofer del servicio y la designación de un reemplazo habilitado. El procedimiento, subrayaron, es innegociable y busca prevenir siniestros viales, especialmente en servicios de transporte de pasajeros.
Mientras tanto, los usuarios aguardaban una pronta resolución para poder continuar viaje, en una jornada que dejó expuesta la tensión entre los necesarios controles de seguridad y la obligación de brindar información clara y oportuna a quienes utilizan el transporte interurbano.