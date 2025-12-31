Controles

Demoran un colectivo en Santa Fe por un caso de alcoholemia positiva en un chofer

Un control de la CNRT detectó alcoholemia positiva en un conductor profesional que debía cubrir un servicio hacia Villaguay. La situación, vinculada a maniobras peligrosas previas, generó demoras, incertidumbre entre los pasajeros y obligó a cambiar la conducción del ómnibus.