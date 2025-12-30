Trenes paralizados entre Londres y París: miles de pasajeros varados por un corte eléctrico
Este martes, una falla en el suministro eléctrico detuvo los trenes entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam. La avería afectó a miles de pasajeros en plena temporada alta y la operadora prevé restablecer el servicio durante la madrugada.
El corte eléctrico en el túnel afectó trenes entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam. Foto: Reuters
Una avería en el suministro eléctrico del túnel bajo el Canal de la Mancha obligó este martes a Eurostar a suspender todos sus trenes con origen o destino en Londres. La interrupción impactó de lleno en la temporada alta de invierno y dejó varados a miles de pasajeros en las principales capitales del norte europeo.
Los servicios afectados cubren las rutas hacia París, Bruselas, Ámsterdam y Disneyland París, uno de los destinos familiares más concurridos en estas fechas. Eurostar explicó que la falla eléctrica se originó en la catenaria del túnel y que, aunque ya se reabrió parcialmente el paso, los problemas persisten.
Miles de pasajeros quedaron varados en plena temporada alta de invierno. Foto: Reuters
Reprogramaciones, cupones y reembolsos para los afectados
Desde su sitio web, la empresa instó a los viajeros a no acercarse a las estaciones a menos que tengan un boleto confirmado, y sugirió aplazar los trayectos hasta nuevo aviso. La prioridad fue organizar alternativas: cambio de fecha sin costo, cupones válidos por un año o reembolsos directos.
En paralelo, la operadora LNER —del noreste de Londres— autorizó el uso de pasajes afectados por la cancelación para abordar otros trenes el mismo martes, en un intento por contener el malestar de los usuarios.
Eurostar prevé reanudar el servicio durante la madrugada del miércoles. Foto: Reuters
Esperan normalizar el servicio en la madrugada
Getlink, la empresa que gestiona el Eurotúnel, indicó que los trabajos para restaurar el flujo ferroviario continúan durante la noche. El tráfico fue habilitado de forma alternada en ambos sentidos y se espera que la normalidad regrese en la madrugada del miércoles.
Eurostar prevé reanudar el servicio durante la madrugada del miércoles. Foto: Reuters
La falla tomó por sorpresa al sistema ferroviario europeo en una semana de alta demanda por las fiestas de fin de año. El incidente sumó un nuevo capítulo al historial de interrupciones que viene afectando al AVE y otras líneas de alta velocidad en la región.