Colapso ferroviario en Europa

Trenes paralizados entre Londres y París: miles de pasajeros varados por un corte eléctrico

Este martes, una falla en el suministro eléctrico detuvo los trenes entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam. La avería afectó a miles de pasajeros en plena temporada alta y la operadora prevé restablecer el servicio durante la madrugada.