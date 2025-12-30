#HOY:

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: evacuaron a turistas y hay servicios suspendidos

Este martes, dos trenes de PeruRail e Inca Rail chocaron en la región Cusco. El accidente obligó a evacuar pasajeros en plena ruta turística y reaviva críticas sobre la seguridad del principal corredor ferroviario del Perú.

El accidente ocurrió en Qorihuayrachina, en la ruta Cusco–Machu Picchu.El accidente ocurrió en Qorihuayrachina, en la ruta Cusco–Machu Picchu.
Un choque frontal entre trenes que operan la ruta a Machu Picchu se produjo este martes 30 en el sector de Qorihuayrachina, Cusco. Las unidades pertenecen a las empresas PeruRail e Inca Rail, concesionarias del trayecto que utilizan miles de turistas nacionales y extranjeros.

Tras el impacto, decenas de pasajeros fueron evacuados en medio de escenas de tensión. Los servicios fueron suspendidos y se activaron protocolos de emergencia para contener la situación. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas fatales.

Evacuación compleja y caos logístico

Los trenes identificados preliminarmente como Frecuencia 602 (PeruRail) y Frecuencia 65 (Inca Rail) circulaban en direcciones opuestas cuando ocurrió la colisión. El hecho causó interrupciones en la operación del corredor ferroviario y generó caos logístico entre los turistas.

La evacuación fue dificultosa por la geografía del lugar, una zona montañosa y de difícil acceso. Operadores turísticos solicitaron a sus pasajeros mantenerse comunicados y seguir las recomendaciones oficiales mientras continúan las tareas de asistencia.

El accidente reflotó los cuestionamientos sobre la calidad del servicio y la seguridad del transporte a Machu Picchu. Desde el sector turístico apuntan contra el modelo de operación concentrado, los elevados costos y la limitada fiscalización estatal.

La falta de alternativas y la saturación del sistema incrementan los riesgos, advierten expertos del sector. Gremios de turismo ya habían manifestado su preocupación por las condiciones del corredor antes de este siniestro.

El choque volvió a exponer la escasa presencia del Estado en la regulación del acceso al principal sitio arqueológico del país. La respuesta oficial fue criticada por su lentitud, y aún no hay un pronunciamiento técnico sobre las causas del siniestro.

Especialistas exigen que se refuercen los controles, se implementen protocolos de emergencia más eficaces y se revisen las condiciones de operación de los servicios ferroviarios en la zona.

Consecuencias en la imagen del turismo peruano

El accidente ocurre cuando se inicia la temporada alta del turismo y pone en jaque la imagen del Perú como destino seguro. Machu Picchu es el emblema del turismo nacional, y cada incidente genera repercusiones globales.

Desde el sector turístico piden medidas urgentes para garantizar condiciones seguras de viaje. Mientras tanto, continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y evitar nuevos episodios similares en el futuro.

