Perú

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: evacuaron a turistas y hay servicios suspendidos

Este martes, dos trenes de PeruRail e Inca Rail chocaron en la región Cusco. El accidente obligó a evacuar pasajeros en plena ruta turística y reaviva críticas sobre la seguridad del principal corredor ferroviario del Perú.