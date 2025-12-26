Belgrano Cargas

Descarrilamiento en Santa Fe: corrieron la vía para que pase el tren y los 5 vagones siguen tumbados

Operarios ferroviarios montaban el nuevo tramo de vía. Hay gran cantidad de formaciones a la espera y las pérdidas son millonarias. El operativo para retirar los vagones caídos será lento y dificultoso.