Descarrilamiento en Santa Fe: corrieron la vía para que pase el tren y los 5 vagones siguen tumbados
Operarios ferroviarios montaban el nuevo tramo de vía. Hay gran cantidad de formaciones a la espera y las pérdidas son millonarias. El operativo para retirar los vagones caídos será lento y dificultoso.
Ajustes. Los operarios precisan culminar antes de esta noche. Flavio Raina.
Los cinco vagones cargados de semillas tumbados sobre las vías del FFCC Belgrano Cargas el sábado pasado siguen recostados en la zona de Vélez Sarsfield al 5100, en jurisdicción de barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe. A un costado trabajaban este viernes por la mañana operarios del ferrocarril. Montaban un nuevo tramo de vías paralelo al anterior, con el objetivo de restituir el tránsito, ya que hay gran cantidad de trenes de carga aguardando poder hacerlo y las pérdidas económicas se cuentan en millones. El objetivo era culminar esta etapa en el transcurso de la presente jornada.
Los cinco vagones caídos. Flavio Raina.
El Belgrano Cargas atraviesa la ciudad de Santa Fe de noreste a suroeste, ingresando desde la zona de Laguna Paiva y Gobernador Candioti, atravesando sectores residenciales densamente poblados. El trazado recorre barrios como Guadalupe, Sargento Cabral, Fomento 9 de Julio, Barranquitas y Santa Rosa de Lima, hasta empalmar con el corredor ferroviario que conecta con Santo Tomé y continúa hacia los puertos del sur provincial. Se trata de un trayecto histórico que quedó absorbido por el crecimiento urbano y que hoy convive con viviendas, calles y servicios, lo que incrementa los riesgos operativos y el impacto ante cualquier incidente.
El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche del sábado, tras una jornada con unos 100 mm de lluvia caída, cuando una formación con unos 70 vagones cargados con cereal que habían partido desde Laguna Paiva con destino a Sauce Viejo descarriló y dejó cinco vagones fuera de la vía. El mismo generó caos en el tránsito y lo primero que se hizo fue retirar los vagones del resto de la formación para volver a habilitar el tránsito de este a oeste, lo que demandó un día.
Contrareloj. La idea es montar cuanto antes la nueva vía para que pase el tren. Flavio Raina.
Así las cosas, lo que pretenden concretar ahora es el reestablecimiento de la circulación ferroviaria, para más tarde traer a Santa Fe una grúa de gran porte e iniciar el operativo para retirar los vagones tumbados. Esto último podría suceder la próxima semana.
Los operarios del ferrocarril ya habían colocado el nuevo tramo de vías y con maquinarias pesadas ajustaban los detalles del suelo y los rieles para evitar que ocurra un nuevo accidente con el paso de las formaciones. Son varias las que esperan -cargadas y vacías- para transitar hacia y desde los puertos del sur provincial. Y esta es la única vía de comunicación para hacerlo.
Reactivación de la vía
Los técnicos locales del Belgrano Cargas -que no pueden ofrecer declaraciones a la prensa- se mostraron preocupados por la factibilidad del operativo. Esto es debido a que el suelo a donde se montó el nuevo tramo de vía es distinto al principal donde se produjo el descarrilamiento. Y algunos de los trenes que aguardan atravesar la zona vienen muy cargados. En consecuencia, una vez restituido el tránsito se realizará “a paso de hombre”, para evitar un nuevo accidente. Además, se realizará por la noche, como es habitual, para evitar mayores inconvenientes en la movilidad en la ciudad.
Cargamento. Las semillas están por todas partes y siguen cayendo de los vagones tumbados. Flavio Raina.
El otro operativo destinado a retirar los cinco vagones volcados junto a las vías será dificultoso. El principal motivo es la gran cantidad de árboles -algunos fueron retirados- y cables aéreos que atraviesan la zona a donde debe llegar la gran grúa. Además, cuentan con poco espacio para ingresar a la zona, por calle Gorostiaga. En consecuencia, deberán trabajar de forma coordinada con el Municipio y con al menos una de las empresas de servicios, la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Un problema que dejó en evidencia este vuelco de vagones es la intrusión de terrenos ferroviarios. Es que uno de los vagones terminó volcado a casi un metro de distancia de una vivienda. La misma tiene una ampliación sobre el terreno fiscal que pertenece al ferrocarril, algo que ocurre en distintas zonas de vías de la ciudad.
A metros. Una vivienda (construida presuntamente de forma indebida) quedó pegada a los vagones caídos. Flavio Raina.
“Ahí debe intervenir la agencia de bienes del estado (AABE)”, señaló el intendente, Juan Pablo Poletti, ante la consulta de El Litoral al respecto. “Si en el futuro nos dan la potestad y el control de dichos terrenos, deberemos actuar en consecuencia”, agregó. Porque “sabemos que hay muchos lugares a donde el Estado Nacional no ha tenido presencia”, indicó. “Ante una denuncia al 0800 (777 5000) le indicamos al usurpador que puede hacerlo, pero mientras tanto debe actuar el Gobierno Nacional”.
Una solución definitiva al problema del paso del tren de cargas por el corazón de la ciudad de Santa Fe es la culminación de una obra que quedó trunca. El Plan Circunvalar, a través del cual se comenzó a montar un nuevo tramo de vías por fuera del ejido urbano capitalino. Pero el actual Gobierno Nacional decidió discontinuar la obra y analiza tercerizarla. Mientras tanto, el tren de cargas continúa atravesando la ciudad y provocando este tipo de problemas.
¿Y el Circunvalar?...
-¿Qué novedades tiene el Municipio del Plan Circunvalar?
-Oficialmente no sabemos nada -dijo Poletti-. Hay un rumor de que se está por licitar la obra que falta para que la culmine un privado y luego tengan la concesión.
Trabajos sobre rieles. Flavio Raina.
Días atrás, Jorge Henn, subsecretario de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, recordó que el Gobierno nacional se encuentra avanzando en dicho proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA -tras la aprobación de la Ley Bases- y que el futuro concesionario deberá darle continuidad a la obra.
Va a ser difícil. Hay poco espacio para que la gran grúa pueda trabajar en la zona para retirar los vagones caídos.
El Plan Circunvalar Santa Fe tiene tres tramos de obra. Los mismos quedaron paralizados con el cambio de gobierno nacional -hace dos años-. Y tiene distintos grados de avance, a saber: el Tramo I: Santo Tomé - Empalme San Carlos, tiene un avance del 50,05%. El Tramo II: Empalme San Carlos - Gobernador Candioti, tiene un avance del 86,14%. Mientras que el Tramo III: Gobernador Candioti - Laguna Paiva, tiene un avance del 20,62%.
En cuanto a la hipótesis del motivo del accidente, la investigación técnica señala que el maquinista habría advertido el mal estado de las vías, agravado por la inestabilidad del suelo debido a la gran cantidad de agua caída en los días previos, lo que habría debilitado la estructura a donde apoyan los rieles. “Hace 50 años que tenemos la casa acá y nunca había ocurrido una cosa así, un descarrilamiento de este tipo”, dijo César, un vecino de 79 años que se sorprendió con el accidente.
Algunos árboles linderos ya fueron extraídos. Flavio Raina.
“Hoy no se controla como antes el estado de los rieles, los terraplenes ni los sistemas de drenaje”, enumeró Diego Flores, desde la organización Santa Fe en Tren. "Se abandonó el mantenimiento preventivo de las vías y vemos las consecuencias", agregó. “En este caso, un vagón quedó a metros de una vivienda. Podría haber sido una tragedia”, remató.