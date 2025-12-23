En la ciudad de Santa Fe

Descarrilamiento: "Se abandonó el mantenimiento preventivo de las vías y vemos las consecuencias"

Así lo indica un santafesino conocedor del sistema ferroviario. El descarrío de un tren del Belgrano Cargas en el cruce de Vélez Sársfield y Gorostiaga volvió a poner sobre el tapete la discusión sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en la ciudad.