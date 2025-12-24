A cuatro días del descarrilamiento

El tren pasará la Navidad tumbado en Santa Fe: esperan retirarlo el fin de semana

La formación del Belgrano Cargas volcó el sábado en el cruce de Vélez Sarsfield y Gorostiaga y todavía permanece junto a las viviendas. Vecinos todavía no tienen una fecha clara de cuándo se los llevan. Los trabajadores avanzan con el recambio de durmientes, a la espera una grúa de gran porte para completar la remoción.