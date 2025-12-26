Tragedia en Bolivia: discutió por el boleto con el chofer, se descompensó y murió en el colectivo

Un viaje rutinario terminó en tragedia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando un hombre murió dentro de un colectivo luego de discutir con el chofer por el precio del pasaje. El hecho ocurrió en un micro intermunicipal que circulaba por la ruta Cotoca–Santa Cruz de la Sierra y generó conmoción entre los pasajeros.
Según relataron testigos, la discusión comenzó cuando el hombre y su esposa subieron a la unidad y abonaron Bs 10, pero el conductor sostuvo que la tarifa era mayor y exigió más dinero. En medio del cruce, el chofer habría elevado el tono, arrojado el boleto al piso y, siempre de acuerdo con quienes presenciaron la escena, les dijo que viajarían “gratis”.
El colectivo avanzó unos metros, pero la tensión continuó. El conductor se detuvo, se acercó hasta el asiento del pasajero y le exigió que se bajara o que viajara parado, al argumentar que no tenía derecho a sentarse porque no habría pagado el monto completo.
En ese contexto, el hombre se descompensó y comenzó a convulsionar dentro del micro. Su esposa y otros pasajeros intentaron asistirlo como pudieron: le dieron agua, lo hicieron oler alcohol y le pidieron al chofer que dejará de levantar pasajeros para trasladarlo de urgencia a un centro de salud.
De acuerdo con la denuncia del hijo de la víctima, al principio el conductor se negó a desviarse del recorrido. La demora incrementó la desesperación a bordo, mientras el hombre no reaccionaba y el pedido de auxilio se repetía entre gritos y nerviosismo.
Recién después de varios minutos —y al advertir la gravedad del cuadro— el chofer decidió llevarlo a una clínica cercana. Sin embargo, la ayuda llegó tarde: el hombre murió dentro del colectivo antes de recibir atención médica.
El caso quedó bajo investigación para determinar responsabilidades y reconstruir con precisión cómo se desarrolló la secuencia fatal.