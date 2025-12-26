#HOY:

Muere en Brasil una joven promesa de la gimnasia rítmica

Isabelle Marciniak, campeona juvenil en 2021, murió a los 18 años tras una prolongada lucha contra el linfoma de Hodgkin. Su madre compartió un mensaje conmovedor en redes sociales y la comunidad deportiva la despidió con profunda emoción.

A lo largo de su breve pero notable recorrido, Marciniak cosechó títulos de relevancia nacional e internacional.A lo largo de su breve pero notable recorrido, Marciniak cosechó títulos de relevancia nacional e internacional.
El deporte brasileño se vio conmocionado tras conocerse la triste noticia de la muerte de Isabelle Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica. La joven tenía 18 años y había sido diagnosticada con Linfoma de Hodgkin.

La confirmación del deceso se publicó en los medios más importantes de Brasil, con artículos que subrayaban la sorpresa y la tristeza entre quienes seguían su carrera y entre clubes vinculados a la actividad.

Quién era Isabelle Marciniak

Isabelle, conocida también como “Isa” o “Belle”, se destacó desde muy joven en la gimnasia rítmica. En 2021 se coronó campeona juvenil del Campeonato Brasileño, donde además obtuvo medalla de plata en la prueba de cinta y coronó su talento con oro en la modalidad de pelota.

En 2023, ya como parte del Club Agir de Curitiba, se alzó con el título en la competencia por equipos adultos, lo que consolidó su ascenso en el deporte nacional y regional de Brasil.

La Federación Paranaense de Gimnasia la recordaba como “una deportista apasionada, luchadora y ejemplo para las nuevas generaciones”, en un comunicado en sus redes sociales tras conocerse su fallecimiento.

El comunicado oficial de la Federación Paranaense de Gimnasia.El comunicado oficial de la Federación Paranaense de Gimnasia.

Cáncer linfático: la enfermedad que truncó su carrera

La atleta estaba enfrentando un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, según informó la federación que la respaldaba. Esta enfermedad compromete la función del sistema inmunológico, lo que la llevó a una lucha intensa por su vida en los últimos meses.

Pese a los esfuerzos y a su espíritu combativo, Isabelle falleció el 24 de diciembre de 2025, en vísperas de la Navidad, generando conmoción en Brasil y en el ambiente deportivo internacional.

El adiós de su madre: un mensaje desgarrador

La madre de Isabelle, Michelle, compartió en su cuenta de Instagram una despedida conmovedora:

“Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle se durmió hasta la muerte. Hoy descansa tras un año de lucha por la vida. Jehová recordará su amor, fe y fidelidad hasta el final”, escribió, acompañando la emotiva frase con recuerdos familiares.

Familiares y amigos replicaron el mensaje para expresar su dolor y apoyo, mientras la comunidad gimnasia de Paraná y Brasil se unía en muestras de cariño para recordar a la joven atleta.

Una foto del día en que Isabelle Marciniak terminó la escuela.Una foto del día en que Isabelle Marciniak terminó la escuela.

Despedida y homenaje

Isabelle fue velada este jueves en Araucária, su ciudad natal situada en la región metropolitana de Curitiba, donde también fue enterrada con honores y rodeada por seres queridos, entrenadores y compañeros de equipo.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó su profundo pesar y solidaridad con la familia, destacando que “su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación”.

