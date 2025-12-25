INDEC

Déficit turístico en noviembre: más salidas de argentinos que llegadas de extranjeros

Volvieron a crecer los viajes al exterior y sigue bajando el ingreso de visitantes al país. Con el acumulado anual, la Argentina se encamina a cerrar 2025 con saldo negativo. El dato llega en plena tensión entre el organismo y el gobierno por los fondos para la medición.