Déficit turístico en noviembre: más salidas de argentinos que llegadas de extranjeros
Volvieron a crecer los viajes al exterior y sigue bajando el ingreso de visitantes al país. Con el acumulado anual, la Argentina se encamina a cerrar 2025 con saldo negativo. El dato llega en plena tensión entre el organismo y el gobierno por los fondos para la medición.
La cantidad de argentinos que viajaron al exterior subió 15,3% en noviembre con destinos como Brasil, Uruguay, Chile, Miami y el Caribe.
Siguen saliendo más argentinos que turistas entrando al país. El informe de Turismo publicado este martes por el INDEC volvió a ponerle números a lo que fue una tendencia a lo largo del año. En noviembre llegaron al país 491.400 visitantes, mientras que salieron al exterior 763.800 residentes: un déficit mensual de 272.418 en la balanza turística.
La Estadística de Turismo Internacional marcó una caída interanual del 2,7% en los ingresos de turistas desde el exterior, mientras que las salidas de argentinos subieron 15,3% contra noviembre del año pasado. Con estos números en el undécimo mes, el año cerraría con déficit en el total de la medición que presiona sobre la salida de divisas.
Números de noviembre
De acuerdo al informe del INDEC, dentro del turismo receptivo, se registraron 491,4 mil turistas y 303,9 mil excursionistas. En el caso del turismo emisivo, las salidas incluyeron 1.271,4 mil visitantes residentes, de los cuales 763,8 mil fueron turistas y 507,6 mil excursionistas. Mientras que los visitantes internacionales fueron 476,2 mil, explicado por 272,4 mil turistas y de 203,7 mil excursionistas.
Cantidad de turistas, en miles, y participación porcentual por vías de acceso.
El mapa del turismo marca que Brasil (21,9%) y Chile (21,4%) encabezan el sesgo regional de salidas del país que alcanzó el 71,8% del total de viajes al exterior en países limítrofes. En cuanto a la modalidad de salida, el 47% de los turistas residentes se fue por vía aérea, el 43,3% por vía terrestre y el 9,7% por vía fluvial o marítima.
En cuanto a las llegadas al país, Brasil explicó el 19% del receptivo, Europa el 18,7% y Uruguay el 14,4%. En la forma de entrar también hay un patrón: el 52,9% de los turistas no residentes arribó por vía aérea, el 35,3% por vía terrestre y el 11,9% restante por vía fluvial o marítima.
El dato mensual se refuerza en el acumulado anual. Según la Estadística de Turismo Internacional, entre enero y noviembre salieron del país 11,19 millones de residentes, mientras que ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros. El saldo neto fue negativo en 6,41 millones de personas, el peor registro para once meses desde que existe la serie.
Cantidad de turistas, en miles, por residencia habitual o destino principal del viaje.
La comparación histórica también mete presión: el rojo acumulado de 2025 ya superó al observado en 2017 a igual altura del año y quedó muy cerca del peor registro anual completo, correspondiente a 2018. Y todavía falta diciembre, un mes tradicionalmente deficitario en la balanza turística.
Ese cuadro se inscribe en un contexto ya discutido por los analistas económicos que abarca un "dólar barato" que financia viajes y abarata costos a precios competitivos en destinos tradicionalmente deseados, mientras la oferta local no logra seducir perdiendo fuerza y volumen.
Polémica por los números
A la discusión económica sobre esta medición se agrega una disputa política. Es que el informe de este martes llegó con ruido institucional. Según se informó, la Secretaría de Turismo y Ambiente que encabeza Daniel Scioli decidió no renovar el convenio de financiamiento con el INDEC para la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), y anunció que impulsará una medición propia.
El propio INDEC se refirió al asunto en el informe publicado este martes, mediante un apartado titulado" Información importante sobre las estadísticas de turismo internacional y de ocupación hotelera nacional". Allí deja expreso que tras "dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto” y dado que “no se renovará el convenio de financiamiento” con la actual Secretaría, desde enero de 2026 habrá cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad.
El organismo que dirige Marco Lavagna adelantó que reformulará la operación de la ETI y la EOH. "El Instituto hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente", agregó.
Asimismo, aclaró que la finalización del convenio “no afecta los datos provenientes de ambas encuestas que sirven de insumo para la producción de indicadores de las Cuentas Nacionales y de las Cuentas Internacionales, los cuales están asegurados”.