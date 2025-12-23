En auto a Brasil: arreglaron el puente internacional Paso de los Libres - Uruguaiana, clave para llegar a las playas
Se repararon unos 800 metros del lado argentino por parte de Vialidad Nacional. Los trabajos se hicieron por la noche para evitar caos vehicular. Se espera una gran cantidad de turistas por esa frontera, una de las más utilizadas por aquellos que viajan al sur brasileño.
El viaducto internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas, que une Paso de los Libres con Uruguaiana, quedó remozado luego de trabajos de mantenimiento llevados a cabo por Vialidad Nacional. Las tareas, que se desarrollaron en noviembre en el tramo argentino, afectaron la circulación nocturna entre las 20:30 y las 6:30.
Se hizo bacheo y reacondicionamiento en los 800 metros correspondientes al lado argentino del puente, según informó Vialidad Nacional. El plan contempló intervención exclusiva en horario nocturno para reducir el impacto sobre el tránsito en horarios pico.
El ingreso a Brasil por Uruguaiana.
De acuerdo con el cronograma, desde el viernes 7 de noviembre se implementaron cortes parciales y totales en el viaducto. “Las tareas se desarrollaron entre las 20:30 y las 6:30 aproximadamente”, informó Vialidad Nacional, por lo que el tránsito pesado quedará interrumpido totalmente en ese lapso y los vehículos livianos podrán circular con asistencia y control del personal y banderilleros.
El mantenimiento se anticipa a la temporada estival, cuando el paso registra un aumento del movimiento vehicular: diariamente circulan miles de camiones y vehículos de menor porte y a fines de diciembre y en enero el flujo se incrementa por el turismo hacia playas del sur de Brasil.
Los arreglos en el puente.
Ruta clave
Además de su importancia para el intercambio comercial entre Argentina y Brasil, el puente es de vital importancia para los turistas que eligen las playas del sur del vecino país, con Florianópolis como la estrella de la temporada.
Argentinos provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba tienen el paso casi obligado por la Ruta Nacional 14 y luego el puente, para continuar por la BR-290, carretera brasileña que desemboca en Porto Alegre y luego conecta con la afamada BR-101 de camino a las playas.
Un típico cartel fronterizo.
Aptas
Como contó El Litoral, las playas de Florianópolis se encuentran en su gran mayoría aptas para el baño de los turistas.
Así lo informó el Instituto de Medio Ambiente del Estado de Santa Catarina (IMA) que publica el informe de aptitud para el baño todos los viernes, con foco en la temporada turística.
Precisamente, el último, con información referente a la semana del 15 al 19 de diciembre arrojó que de los 259 puntos monitoreados 197 son aptos para el baño, lo que representa el 76,06%. En Florianópolis, de los 87 puntos analizados, 61 son adecuados, lo que equivale al 70,11%.
l instituto citado, explica que el Programa de Monitoreo de Balneabilidad está regulado por la Resolución del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que establece los criterios para clasificar las playas como aptas o no aptas para el baño, basándose en la concentración de la bacteria Escherichia coli.
Apta: cuando en el 80% o más de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas 5 semanas en el mismo lugar, hay un máximo de 800 Escherichia coli por cada 100 mililitros.
No apta: cuando en más del 20% de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas 5 semanas en el mismo lugar, el resultado es superior a 800 Escherichia coli por cada 100 mililitros o cuando, en la última recolección, el resultado es superior a 2000 Escherichia coli por cada 100 mililitros.