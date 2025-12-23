Paso fronterizo

En auto a Brasil: arreglaron el puente internacional Paso de los Libres - Uruguaiana, clave para llegar a las playas

Se repararon unos 800 metros del lado argentino por parte de Vialidad Nacional. Los trabajos se hicieron por la noche para evitar caos vehicular. Se espera una gran cantidad de turistas por esa frontera, una de las más utilizadas por aquellos que viajan al sur brasileño.