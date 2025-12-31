Turismo en la costa santafesina: ocupación plena este fin de año y buenas perspectivas para enero
Los complejos de la costa santafesina alcanzaron ocupación plena para las fiestas y confirman un cambio positivo en el comportamiento de los turistas respecto del verano pasado. El buen desempeño del corredor acompaña un 2025 récord para el turismo santafesino, con más de un millón de visitantes, según datos oficiales.
"Somos una muy buena opción a la hora de compararnos con destinos tradicionales e internacionales", dijo Kees. Foto: Mirador Provincial
La actividad turística en la costa santafesina vive un fin de año más que alentador. Así lo aseguró Guillermo Kees, miembro de la Cámara de Cabañeros y Prestadores de Servicios Turísticos de la Provincia de Santa Fe (Cabasetur), al señalar que la ocupación para estas fechas "viene muy, pero muy bien", con números que superaron ampliamente las expectativas iniciales.
"Para Navidad ya tuvimos una ocupación bastante buena: muchos complejos pasaron el 50% y algunos estuvieron al 100%", explicó Kees a El Litoral. Pero el dato más fuerte se da en la despedida del año: "Para esta noche de fin de año se ha dado una ocupación del ciento por ciento en todos los corredores turísticos de la costa santafesina, tanto en ruta 1, ruta 11 como en el corredor del Carcarañá".
El flujo de visitantes es variado y confirma el alcance regional del destino. El Cabasetur nuclea a los tres corredores: el de ruta 1, ruta 11 y el de la zona de Carcarañá. Según detalló el cabañero, "estamos recibiendo familias de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba -inclusive de Córdoba capital-, de Santiago del Estero, y también vamos a tener turistas del sur del país". En ese marco, destacó que los complejos están "a full, dando lo mejor de sí" para recibir a los visitantes.
Además del fin de año, crecen las reservas para la primera quincena de enero y el fin de semana largo de carnaval. Foto: El Litoral
Más allá del excelente cierre de diciembre, el sector mira con optimismo el inicio de 2026. "Ya hay muchas consultas no sólo para este Año Nuevo sino también para enero y para carnavales", señaló Kees. Y añadió un dato clave: "Estamos notando que para la primera quincena de enero se está dando una muy buena ocupación, muy distinto a lo que pasó el año pasado, cuando en esos días se perdieron muchas noches".
En ese sentido, remarcó un cambio en el hábito de los turistas: "Hoy muchos están eligiendo más de dos o tres noches, y varios se inclinan directamente por la semana completa. Eso nos alienta y nos ilusiona con que vamos a tener un muy buen verano".
En cuanto a los costos de pasar unos días de descanso junto al río, Kees indicó que el valor aproximado de una cabaña para una familia tipo de 4 integrantes oscila entre los 100.000 y los 160.000 pesos por noche, con alternativas intermedias en torno a los 120.000 y 150.000 pesos, según la capacidad del complejo y los servicios ofrecidos.
Consultado sobre las razones por las que la costa santafesina sigue ganando terreno como destino turístico, el cabañero consideró: "Fundamentalmente porque somos una muy buena opción a la hora de compararnos con destinos tradicionales e internacionales". Y concluyó: "Quienes nos descubren, siempre vuelven y nos recomiendan", una tendencia que, a la luz de los números actuales, parece consolidarse este verano.
Turistas de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y otras provincias eligieron la costa santafesina para despedir el año. Foto: El Litoral
Panorama provincial: "un año récord"
El escenario de alta ocupación que se registra en la costa santafesina se inscribe en un contexto provincial ampliamente favorable. Según datos del Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo de Santa Fe -difundidos en un parte de prensa-, la provincia vivió en 2025 el mejor año turístico desde la pandemia, con más de 1.100.000 visitantes y un movimiento económico estimado en 530.000 millones de pesos.
El informe también destaca la realización de 1.374 eventos y fiestas populares, que convocaron a casi 6 millones y medio de personas a lo largo y a lo ancho del territorio santafesino.
Al analizar estos números, desde la Secretaría de Turismo, Marcela Aeberhard afirmó que "Santa Fe cierra un 2025 histórico en materia turística y abre el verano 2026 con una provincia en movimiento". La funcionaria precisó que durante el año se contabilizaron más de 1.086.000 turistas pernoctantes y 6.465.000 participantes en actividades recreativas, culturales y deportivas.
"Estos números no son casualidad: son el resultado de una planificación sostenida, del trabajo conjunto con los gobiernos locales y del enorme compromiso del sector privado", aseguró, y señaló que este contexto explica el buen arranque de la temporada estival en destinos como la costa santafesina.