Turismo en la costa santafesina: ocupación plena este fin de año y buenas perspectivas para enero

Los complejos de la costa santafesina alcanzaron ocupación plena para las fiestas y confirman un cambio positivo en el comportamiento de los turistas respecto del verano pasado. El buen desempeño del corredor acompaña un 2025 récord para el turismo santafesino, con más de un millón de visitantes, según datos oficiales.