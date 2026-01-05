Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba
La aerolínea de bandera lanzó una nueva ruta a uno de los destinos caribeños más buscados por los argentinos en verano, con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y confirmó que la operación se prolongará hasta septiembre ante la fuerte respuesta de los pasajeros.
Aerolíneas Argentinasdio un paso significativo en la expansión de su red internacional al inaugurar vuelos directos a la isla de Aruba, situada en el Caribe, consolidando así una de las rutas más esperadas por los viajeros durante la temporada alta de verano.
El servicio, que representa una apuesta estratégica por parte de la compañía de bandera para diversificar su oferta turística y reforzar la conectividad hacia destinos de playa.
Partió con su vuelo inaugural desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con ocupación total, un síntoma claro del interés que genera este destino en el mercado argentino.
Un vuelo con alta ocupación
El primer vuelo hacia Aruba despegó a la medianoche desde Buenos Aires con los 170 asientos completamente vendidos, lo que refleja el entusiasmo y la demanda creciente de los pasajeros por acceder sin escalas a un destino caribeño accesible desde Argentina.
La operación, que se enmarca dentro de la temporada de verano austral, busca atender tanto a quienes planifican sus vacaciones en playas paradisíacas como a quienes desean aprovechar las aguas cálidas y el clima estable que caracterizan a la isla.
La programación prevista para esta temporada contempla tres vuelos semanales desde Buenos Aires hacia Aruba, además de una frecuencia semanal desde Córdoba y otra desde Mendoza, lo que amplía las posibilidades para quienes viajan desde distintas regiones del país.
Estos servicios son operados con aviones Boeing 737 MAX 8, aeronaves que combinan eficiencia en el consumo de combustible con mayor confort para los pasajeros, una señal del esfuerzo de la compañía por optimizar la experiencia de vuelo en rutas de media distancia.
Por la fuerte demanda
La respuesta del público fue tan positiva que Aerolíneas Argentinas decidió extender la operación de esta nueva ruta hasta fines de septiembre de 2026, superando así la planificación inicial que se centraba únicamente en el verano austral.
Esta decisión responde al interés sostenido por parte de los argentinos en viajar al Caribe, y posiciona a Aruba como un destino estratégico dentro de la oferta de la aerolínea.
La extensión del servicio no solo permite absorber la demanda adicional, sino que también da continuidad a un proyecto de internacionalización que la compañía viene impulsando en los últimos años, con más vuelos hacia destinos turísticos y mercados emisores de viajeros.
La ruta a Aruba se suma a otros servicios de Aerolíneas Argentinas hacia el Caribe y América Latina, reforzando su papel como un puente entre la Argentina y puntos de alto interés turístico.
Conectividad y turismo
La apertura de esta ruta hacia Aruba marca un hito para Aerolíneas Argentinas, que con esta iniciativa busca consolidar su presencia en mercados internacionales clave y ofrecer alternativas más variadas a los argentinos que tradicionalmente volaban a Punta Cana o Cancún.
Aruba, con sus playas de arenas blancas, aguas turquesas y opciones para deportes acuáticos, vida nocturna y compras, se perfila como uno de los destinos caribeños preferidos por los turistas argentinos.
Además, esta conexión directa contribuye a fortalecer la relación turística y comercial entre Argentina y el Caribe, permitiendo un flujo más dinámico de visitantes y fomentando la llegada de turismo argentino a Aruba.
La iniciativa también se inscribe en un contexto más amplio en el que la aerolínea viene ajustando su red de rutas para responder a las tendencias del mercado, ampliando frecuencias, incorporando nuevos destinos y adaptando su estrategia comercial a las necesidades de los viajeros.
Con esta nueva operación consolidada, se espera que muchos argentinos aprovechen la posibilidad de explorar Aruba sin escalas, beneficiándose de una conexión directa que simplifica los itinerarios y reduce los tiempos de viaje.
La extensión de la operación hasta septiembre no solo atiende la temporada alta de verano, sino que también abre la puerta para que destinos caribeños reciban visitantes durante meses menos tradicionales, generando un impacto positivo en la industria turística.