Reabren el espacio aéreo caribeño: vuelve la operación comercial tras el cierre por Venezuela
Estados Unidos levantó desde las 00 de este domingo (hora de Washington) las restricciones temporales de vuelo en el Caribe que había impuesto el sábado por razones de seguridad durante la operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Lo anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy, y las aerolíneas comenzaron a rearmar sus cronogramas.
La FAA levantó el cierre preventivo del Caribe desde las 00 (hora de Washington). Foto: Reuters
La “zona restringida” del Caribe empezó a quedar atrás a la medianoche del domingo en Washington. La decisión del gobierno de EE.UU. habilitó nuevamente rutas comerciales que habían sido limitadas por la FAA durante el operativo militar en Venezuela y el despliegue de aeronaves en la región.
“El cierre original expira a las 12:00 am ET y los vuelos pueden retomarse”, escribió Sean Duffy en X. El mensaje fue la señal formal para que las compañías comiencen a reprogramar salidas y normalizar, de a poco, la malla aérea en el Caribe.
JetBlue informó 215 cancelaciones durante el pico de la restricción aérea. Foto: Reuters
Espacio aéreo
Las restricciones se habían dispuesto el sábado “en apoyo” al Departamento de Defensa y bajo el argumento de proteger la seguridad operacional ante actividad militar cerca de rutas civiles. La FAA también había emitido advertencias por la proximidad con el espacio aéreo venezolano.
El levantamiento, sin embargo, no implica un regreso instantáneo a la normalidad. Especialistas citados por Reuters advirtieron que recomponer horarios, tripulaciones y aeronaves puede demorar días, con pasajeros varados y conexiones perdidas en cadena.
El aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, fue uno de los más afectados por el corte. Foto: Reuters
Vuelos afectados
El cierre preventivo golpeó de lleno a las principales aerolíneas estadounidenses, que cancelaron y desviaron servicios hacia islas y hubs regionales. JetBlue informó 215 vuelos cancelados, mientras otras compañías suspendieron operaciones en distintos corredores del Caribe.
En Puerto Rico, el aeropuerto Luis Muñoz Marín reportó cientos de movimientos alterados durante el pico del cierre, un impacto típico de estas restricciones: cuando se corta un corredor aéreo, la congestión se traslada a los alternativos y el retraso se multiplica por rotación.
Qué sigue
Con la reapertura, las aerolíneas pasaron a “modo recuperación”: reubicación de pasajeros, reasignación de equipos y reconstrucción de bancos de salida. Algunas compañías anticiparon que retomarán servicios escalonados, priorizando destinos con mayor demanda y capacidad hotelera.
El trasfondo es político y militar: la restricción se activó tras la ofensiva de EE.UU. en Venezuela y la captura de Maduro, un hecho que todavía sacude la diplomacia global. En el aire, la prioridad inmediata es una sola: volver a operar sin sumar riesgo en una región sensible.