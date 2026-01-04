Desde Washington

Reabren el espacio aéreo caribeño: vuelve la operación comercial tras el cierre por Venezuela

Estados Unidos levantó desde las 00 de este domingo (hora de Washington) las restricciones temporales de vuelo en el Caribe que había impuesto el sábado por razones de seguridad durante la operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Lo anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy, y las aerolíneas comenzaron a rearmar sus cronogramas.