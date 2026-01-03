#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Conmoción mundial

Lula, Petro y Boric: tres líderes latinoamericanos que critican el accionar de Trump en Venezuela

Los presidentes de Brasil y Colombia y el ex mandatario de Chile expresaron su profundo rechazo a los ataques norteamericanos en tierras venezolanas. "Han traspasado una línea inaceptable", aseguró Da Silva.

La imagen es del 2023 en el marco de una reunión de Onasur. ReutersLa imagen es del 2023 en el marco de una reunión de Onasur. Reuters
Seguinos en
Por: 

Dos presidentes y un ex presidente de Sudamérica criticaron fuertemente el accionar militar de Estados Unidos contra Venezuela que, según el propio Donald Trump, finalizó con la detención de Nicolás Maduro, líder del régimen.

Al tiempo que la misión tuvo el apoyo del presidente argentino, Javier Milei, tres líderes latinoamericanos se opusieron a lo ocurrido en Caracas. Se trata de Lula Da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro.

Mirá tambiénEstados Unidos atacó bases militares de Venezuela y capturó a Maduro

"Afectan a la soberanía"

A través de sus redes sociales, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó el operativo de EE.UU. en Venezuela y dijo que representa una “grave afrenta” a la soberanía del país sudamericano.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable”, dijo el mandatario en un mensaje en X, y agregó que las acciones “sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

Lula da Silva dijo que la maniobra “recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, e instó a la comunidad internacional a “responder con firmeza a este episodio”.

“Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”, señaló.

Chile's President Gabriel Boric and Colombia's President Gustavo Petro walk to deliver a joint statement with Brazil's President Luis Inacio Lula da Silva, Uruguay's President Yamandu Orsi, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (not pictured), as they attend a meeting called "Democracy Always," in Santiago, Chile July 21, 2025. REUTERS/Pablo SanhuezaBoric dejó la presidencia de Chile hace poco tiempo. Reuters.

Preocupación y condena

A su turno, el ex presidente chileno manifestó también por X. "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país", expresó.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", agregó.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", cerró.

Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro. Crédito: Federico Parra /AFPGustavo Petro junto a Nicolás Maduro. Crédito: Federico Parra /AFP

"Han atacado Venezuela"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que la Organización de las Naciones Unidas “se reúnan de inmediato” después de que se escucharan explosiones en la capital venezolana, Caracas.

Reporteros de CNN escucharon explosiones en la ciudad aproximadamente a la 1:50 a.m., hora local (0:50 a.m., hora de Miami) del sábado. La causa de las explosiones no estaba clara.

“En este momento están bombardeando Caracas. Alerten al mundo, han atacado a Venezuela”, escribió Petro en X, poco después de las 2 a.m., hora local en Colombia.

Petro no especificó cómo supo que había ocurrido un bombardeo. Tampoco precisó quiénes eran “ellos”. Colombia tiene una hora menos que la capital venezolana, Caracas.

“Están bombardeando con misiles. La OEA (Organización de los Estados Americanos) y la ONU (Naciones Unidas) deben reunirse de inmediato”.

Seguinos en
#TEMAS:
Lula da Silva
Gabriel Boric
Gustavo Petro
Nicolás Maduro
Donald Trump
Venezuela

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro