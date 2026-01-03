Lula, Petro y Boric: tres líderes latinoamericanos que critican el accionar de Trump en Venezuela

Dos presidentes y un ex presidente de Sudamérica criticaron fuertemente el accionar militar de Estados Unidos contra Venezuela que, según el propio Donald Trump, finalizó con la detención de Nicolás Maduro, líder del régimen.
Los presidentes de Brasil y Colombia y el ex mandatario de Chile expresaron su profundo rechazo a los ataques norteamericanos en tierras venezolanas. "Han traspasado una línea inaceptable", aseguró Da Silva.
Al tiempo que la misión tuvo el apoyo del presidente argentino, Javier Milei, tres líderes latinoamericanos se opusieron a lo ocurrido en Caracas. Se trata de Lula Da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro.
A través de sus redes sociales, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó el operativo de EE.UU. en Venezuela y dijo que representa una “grave afrenta” a la soberanía del país sudamericano.
“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable”, dijo el mandatario en un mensaje en X, y agregó que las acciones “sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.
Lula da Silva dijo que la maniobra “recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, e instó a la comunidad internacional a “responder con firmeza a este episodio”.
“Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”, señaló.
A su turno, el ex presidente chileno manifestó también por X. "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país", expresó.
"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", agregó.
"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", cerró.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que la Organización de las Naciones Unidas “se reúnan de inmediato” después de que se escucharan explosiones en la capital venezolana, Caracas.
Reporteros de CNN escucharon explosiones en la ciudad aproximadamente a la 1:50 a.m., hora local (0:50 a.m., hora de Miami) del sábado. La causa de las explosiones no estaba clara.
“En este momento están bombardeando Caracas. Alerten al mundo, han atacado a Venezuela”, escribió Petro en X, poco después de las 2 a.m., hora local en Colombia.
Petro no especificó cómo supo que había ocurrido un bombardeo. Tampoco precisó quiénes eran “ellos”. Colombia tiene una hora menos que la capital venezolana, Caracas.
“Están bombardeando con misiles. La OEA (Organización de los Estados Americanos) y la ONU (Naciones Unidas) deben reunirse de inmediato”.