Venezuela: Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos una prueba de vida de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela afirmó que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras el ataque militar de Estados Unidos del sábado 3 de enero. En un mensaje difundido por medios estatales, exigió al gobierno de Donald Trump una prueba de vida del mandatario y denunció la muerte de civiles y militares.

La vicepresidenta venezolana dice que se desconoce el paradero de Maduro y exige a EE.UU. una prueba de vida.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció durante la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del gobernante Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara un ataque militar contra el país y anunciara la captura de ambos.

Rodríguez realizó sus declaraciones en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que exigió al gobierno estadounidense la presentación inmediata de una prueba de vida de Maduro y de Flores. La transmisión fue replicada por la señal internacional Telesur.

Rodríguez realizó sus declaraciones en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que exigió al gobierno estadounidense la presentación inmediata de una prueba de vida de Maduro y de Flores. La transmisión fue replicada por la señal internacional Telesur.

Exigencia a Washington y acusaciones de agresión

“Exigimos al Gobierno de Estados Unidos una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, reclamó la vicepresidenta, quien calificó el operativo militar como una agresión ilegal y sin precedentes contra Venezuela.

Rodríguez condenó lo que describió como una acción "brutal, salvaje y criminal" y sostuvo que el ataque tuvo como consecuencia la muerte de funcionarios militares y de civiles que se encontraban en las zonas bombardeadas.

Rodríguez condenó lo que describió como una acción “brutal, salvaje y criminal” y sostuvo que el ataque tuvo como consecuencia la muerte de funcionarios militares y de civiles que se encontraban en las zonas bombardeadas.

La también ministra de Hidrocarburos informó que los ataques, según el gobierno venezolano, se produjeron en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, todos ubicados en el norte del país.

La confirmación de Trump

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su red social Truth Social que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, quien —según afirmó— fue capturado junto con su esposa y sacado del país por vía aérea.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, sostuvo Trump, quien adelantó que brindará más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11:00 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago, en Florida.

El anuncio del mandatario estadounidense se produjo pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras regiones del país, hechos que marcaron una de las jornadas más tensas en la historia reciente de Venezuela.

Explosiones y despliegue militar

El anuncio del mandatario estadounidense se produjo pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras regiones del país, hechos que marcaron una de las jornadas más tensas en la historia reciente de Venezuela.

