Tras el ataque

Venezuela: Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos una prueba de vida de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela afirmó que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras el ataque militar de Estados Unidos del sábado 3 de enero. En un mensaje difundido por medios estatales, exigió al gobierno de Donald Trump una prueba de vida del mandatario y denunció la muerte de civiles y militares.