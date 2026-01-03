Primera aparición pública

Tras los ataques, Diosdado Cabello reapareció y buscó mostrar control del régimen

Rodeado de militares y en una transmisión de Telesur, el número dos del chavismo llamó a la calma, denunció una agresión “vil y cobarde” de Estados Unidos y afirmó que el pueblo venezolano sabrá resistir.