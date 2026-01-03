Tras los ataques, Diosdado Cabello reapareció y buscó mostrar control del régimen
Rodeado de militares y en una transmisión de Telesur, el número dos del chavismo llamó a la calma, denunció una agresión “vil y cobarde” de Estados Unidos y afirmó que el pueblo venezolano sabrá resistir.
En su primera aparición pública tras los ataques registrados en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero, el ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, llamó a la calma de la población y aseguró que Estados Unidos “no va a derrotar” al pueblo venezolano, pese al operativo militar que incluyó bombardeos y la captura del dictador Nicolás Maduro.
Cabello realizó sus declaraciones durante una transmisión especial del canal estatal Telesur, en lo que constituye una de las primeras reacciones oficiales del régimen luego de la ofensiva militar estadounidense en territorio venezolano.
Vestido con casco, chaleco antibalas y rodeado de efectivos uniformados, el funcionario buscó transmitir un mensaje de control y fortaleza en medio de un escenario de alta tensión política y social.
"Confíen"
“Queremos ayudar a la calma en nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero ni en facilitarle las cosas al enemigo invasor y terrorista que nos atacó cobardemente”, expresó Cabello, al tiempo que pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por el pánico ni por reacciones impulsivas.
Según sostuvo, el objetivo del ataque era generar caos y desestabilización interna, algo que —afirmó— no lograron completamente.
En un discurso cargado de tono confrontativo, el ministro insistió en que no se trata de la primera vez que Venezuela enfrenta agresiones externas.
“No es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar o mansillar. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias”, señaló, destacando lo que definió como la capacidad de resistencia del pueblo venezolano.
Cabello también denunció que los ataques incluyeron el uso de bombas y misiles en zonas habitadas por civiles, y cuestionó el silencio de la comunidad internacional.
“Bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. ¿Van a ser cómplices los organismos internacionales de esta masacre?”, se preguntó, apelando a un pronunciamiento global frente a lo ocurrido.
En completa calma...
Pese a la gravedad de los hechos, el funcionario aseguró que el país se encuentra “en completa calma” y que las instituciones mantienen el control de la situación. Según su versión, el plan de Estados Unidos buscaba provocar una reacción desbordada de la población, algo que —dijo— no ocurrió.
“Ellos esperaban que el pueblo saliera desbocado y cobardemente. Los cobardes quedaron en el pasado. Venezuela sabe lo que tiene que hacer”, afirmó.
El discurso concluyó con una fuerte condena al operativo militar, al que calificó de “ataque artero y vil contra un pueblo que dormía”, reforzando el relato oficial de una agresión externa injustificada.
La aparición de Cabello se suma a las de otros dos altos funcionarios del régimen que han hablado públicamente tras el operativo estadounidense, en un intento por mostrar cohesión interna y continuidad del poder en medio de uno de los momentos más críticos del gobierno chavista.
Putin se solidariza con Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha condenado lo que calificó de “acto de agresión armada contra Venezuela” por parte de Estados Unidos, calificando de “insostenibles” cualquier “excusa” que se presente para justificar tales acciones.
“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo a la línea de acción del liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
El ministerio añadió que América Latina debe “seguir siendo una zona de paz”.
“En la situación actual, es fundamental, ante todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una solución a través del diálogo”, señala el comunicado. “Se debe garantizar a Venezuela el derecho a determinar su propio destino sin ninguna interferencia externa destructiva, y mucho menos militar”.
Según el Ministerio, la Embajada rusa en Caracas, la capital, opera con normalidad y añadió: “Hasta el momento, no hay información sobre ciudadanos rusos afectados”.