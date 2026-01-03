Las fotos y videos del ataque de Estados Unidos a bases militares de Venezuela

El presidente Donald Trump elogió lo que llamó una “operación brillante” en una breve entrevista telefónica con The New York Times la mañana del sábado, poco después de su anuncio de que Estados Unidos había capturado y destituido al presidente Nicolás Maduro.
“Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”, dijo Trump al Times. “Fue una operación brillante, en realidad”.
Según el Times, Trump se negó a responder preguntas sobre si había solicitado autorización del Congreso para el ataque, diciendo que lo abordaría en su próxima conferencia de prensa en Mar-a-Lago.
Un residente de la ciudad costera venezolana de Higuerote le dijo a CNN que fue despertado por lo que inicialmente pensó que eran fuegos artificiales, antes de escuchar más explosiones por todo el pueblo, mientras el cielo se volvía rojo y los vecinos salían corriendo, gritando.
Higuerote es una ciudad en la costa de Venezuela, a unos 85 kilómetros (52 millas) al este de Caracas.
Medios venezolanos como Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital informaron previamente que se escucharon explosiones en el estado La Guaira, al norte de la capital Caracas, y en Higuerote.
“Primero pensé que era algo como un fuego artificial”, dijo el hombre, de 23 años, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
“Luego vino otra y el suelo empezó a moverse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que era algo más serio. Mis vecinos empezaron a gritar y correr por toda la calle, así que salí de mi casa y vi esta enorme pared de humo.
Del municipio de Gramoven, vecinos miraban lo ocurrido. Reuters.
“El cielo se volvió rojo de repente y unos segundos después, un sonido fuerte cruzó el aire. Hubo silencio durante unos 20 minutos y luego pudimos escuchar aviones de nuevo, después, dos explosiones más.
“Todo temblaba después de eso. Las explosiones parecían controladas pero como si hubieran destruido todo el aeropuerto.
“Ahora, dos horas después, no he escuchado ninguna sirena de ambulancias, policía o bomberos”.
“La última bomba cayó hace 40 minutos. No he escuchado nada después de eso, la mayoría de mis amigos y personas que conozco están asustados y publicando videos en sus estados de WhatsApp. Todo es un desastre”.