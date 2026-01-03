María Corina Machado: "Este no es un presidente legítimo, es el líder de una estructura criminal"
Tras el anuncio de Donald Trump sobre la captura del dictador Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que está preparada para asumir el mando del país junto a Edmundo González Urrutia. Además, instó a los estadounidenses a confiar en la estrategia de Washington y habló de una transición democrática inmediata.
“Este es un proceso que tiene objetivos claros y que apunta a devolverle a Venezuela la libertad y la institucionalidad”, señaló. Foto: Archivo
La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este sábado que se encuentra lista para asumir el Gobierno de Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una ofensiva militar sobre Caracas y otras ciudades del país.
Machado sostuvo que Venezuela atraviesa un “momento histórico” y aseguró que la oposición cuenta con una hoja de ruta clara para avanzar hacia una transición política inmediata, con respaldo tanto interno como internacional.
“No es un presidente legítimo”
En sus declaraciones, la dirigente opositora fue categórica al referirse a Nicolás Maduro. “Este no es un presidente legítimo. Es el líder de una estructura criminal que ya fue derrotada por una amplia mayoría en las elecciones presidenciales”, afirmó, reforzando el argumento de ilegitimidad que la oposición venezolana sostiene desde hace años.
“Este es un proceso que tiene objetivos claros y que apunta a devolverle a Venezuela la libertad y la institucionalidad”, señaló. Credito: REUTERS/Luisa Gonzalez
En ese sentido, Machado insistió en que el escenario actual abre una oportunidad inédita para restaurar el orden democrático en el país y poner fin a lo que calificó como un régimen autoritario.
Respaldo a la estrategia de Estados Unidos
Machado también se dirigió al público estadounidense y pidió confianza en la estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump contra el régimen chavista. Según expresó, las acciones emprendidas por Washington responden a una planificación coordinada con actores democráticos venezolanos y buscan facilitar una salida política definitiva a la crisis.
Alianza con Edmundo González Urrutia
La dirigente ratificó su alianza política con Edmundo González Urrutia, a quien presentó como una figura central del proceso de transición. Remarcó que ambos están preparados para asumir responsabilidades de gobierno y liderar una etapa orientada a la reconstrucción del país.
Entre las prioridades inmediatas, mencionó la liberación de los presos políticos, la restitución de las instituciones democráticas y la recuperación del Estado de derecho.
“Este es un proceso que tiene objetivos claros y que apunta a devolverle a Venezuela la libertad y la institucionalidad”, señaló. Credito: REUTERS/Marco Bello
Machado subrayó que el proceso de transición requerirá un fuerte acompañamiento de la comunidad internacional, tanto en el plano político como en el humanitario y económico. Aseguró que ya existen canales de diálogo abiertos con distintos gobiernos y organismos multilaterales.
“Venezuela necesita apoyo, pero también confianza. Estamos listos para gobernar y para iniciar la reconstrucción de nuestro país”, concluyó.