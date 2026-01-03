Luego de la captura de Maduro

María Corina Machado: "Este no es un presidente legítimo, es el líder de una estructura criminal"

Tras el anuncio de Donald Trump sobre la captura del dictador Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que está preparada para asumir el mando del país junto a Edmundo González Urrutia. Además, instó a los estadounidenses a confiar en la estrategia de Washington y habló de una transición democrática inmediata.