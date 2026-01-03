Narcoterrorismo: los cargos que enfrenta Maduro en Estados Unidos

El Gobierno de Trump sostuvo durante años que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro era un criminal y buscó procesarlo a través del sistema legal de EE.UU.
EE.UU bombardeó bases militares en Venezuela y el presidente norteamericano aseguró que arrestó al líder del régimen chavista. La recompensa y las acusaciones.
En 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados.
La administración de Trump ofreció una recompensa de US$ 15 millones por el arresto del líder venezolano. Esa recompensa aumentó a US$ 25 millones en los últimos días de la administración de Biden.
A principios de enero de 2025, y se incrementó a US$ 50 millones en agosto de 2025 después de que Trump asumiera la presidencia por segunda vez y designara al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. El Gobierno afirmó que Maduro es el líder de ese grupo, al que describe como una organización criminal.
“Esta acusación, esta afirmación de que el régimen de Maduro es una organización narcoterrorista, no se basa en discursos políticos ni en especulaciones. Se basa en pruebas presentadas a un jurado investigador en el Distrito Sur de Nueva York que emitió una acusación formal”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en una conferencia de prensa el mes pasado.
Trump dijo en una publicación en redes sociales la madrugada del sábado que Maduro había sido capturado “en conjunto con las fuerzas del orden de EE.UU.” y prometió más detalles durante el día.
El subsecretario de Estado Christopher Landau dijo en una publicación en X que la operación de la administración trajo “un nuevo amanecer para Venezuela”.
“El tirano se ha ido. Ahora —finalmente— enfrentará la justicia por sus crímenes”, escribió Landau.
El senador Mike Lee, de Utah, dio a entender que Maduro será juzgado en EE.UU.
“Me informó que Nicolás Maduro fue arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, publicó en X la madrugada del sábado.
“Esta acción probablemente entra dentro de la autoridad inherente del presidente bajo el Artículo II de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, agregó Lee.
“No anticipa ninguna otra acción en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense”, continuó el senador sobre Rubio.