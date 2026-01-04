El Obelisco y otros íconos porteños se iluminaron con los colores de Venezuela
Este sábado, el Obelisco, el Planetario y el Puente de la Mujer se tiñeron con la bandera venezolana en apoyo al pueblo que sufre el régimen de Nicolás Maduro. Jorge Macri expresó un fuerte respaldo a la libertad y los derechos humanos.
También se encendieron el Planetario y el Puente de la Mujer en los colores de la bandera.
En una señal política y simbólica, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió iluminar este sábado a la noche el Obelisco, el Planetario y el Puente de la Mujer con los colores de la bandera de Venezuela. Además, se colocó una bandera venezolana en la Plaza del Obelisco, del otro lado del cartel de "BA".
La intervención fue acompañada por un mensaje contundente del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien reafirmó el compromiso institucional con la libertad, la justicia y los derechos humanos. En sus redes sociales, afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires siempre ha estado, está y estará del lado de la libertad”.
Macri remarcó que el 3 de enero de 2026 “quedará marcado como un día histórico para cada venezolano y para millones de personas en todo el mundo, por representar la posibilidad de vivir sin miedo”.
Repudio al régimen de Maduro
El jefe de Gobierno denunció que “la dictadura de Nicolás Maduro le arrebató a Venezuela lo más básico y esencial para el ser humano: su libertad”. Y recordó que Buenos Aires fue destino de miles de venezolanos que llegaron escapando del hambre y la persecución política.
También advirtió que “frente a regímenes que persiguen al que piensa distinto, anulan derechos y utilizan el terror como método de sometimiento, no hay neutralidad posible”. En ese sentido, remarcó: “Cuando la vida y la libertad están en juego, cualquier indiferencia es complicidad”.
Un gesto con proyección regional
La iluminación de los íconos porteños forma parte de una serie de acciones del Gobierno de la Ciudad para visibilizar causas vinculadas a los derechos humanos en América Latina. En este caso, fue presentada como una reafirmación del compromiso de Buenos Aires con la libertad, la dignidad y la justicia.