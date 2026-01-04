Buenos Aires

El Obelisco y otros íconos porteños se iluminaron con los colores de Venezuela

Este sábado, el Obelisco, el Planetario y el Puente de la Mujer se tiñeron con la bandera venezolana en apoyo al pueblo que sufre el régimen de Nicolás Maduro. Jorge Macri expresó un fuerte respaldo a la libertad y los derechos humanos.