Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York escoltado por FBI y DEA tras su captura en Caracas

Nicolás Maduro aterrizó este 3 de enero de 2026 en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, al norte de Nueva York, en un avión militar Boeing 757 que lo trasladó desde territorio bajo custodia estadounidense, tras permanecer detenido en Venezuela.
El mandatario venezolano descendió esposado y bajo un amplio despliegue de seguridad, escoltado por agentes de agencias federales como el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA), que lo recibieron al tocar tierra en suelo estadounidense.
Una vez en Nueva York, está previsto que Maduro sea trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal en el distrito de Brooklyn, donde permanecerá mientras se prepara su comparecencia ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Hoy tempramo, agentes federales abordan una aeronave que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. REUTERS
La justicia estadounidense lo acusa —junto a su esposa, Cilia Flores, quien también fue trasladada bajo custodia— de delitos graves que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas, conforme a cargos reimpulsados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El operativo que cambió el rumbo
La captura de Maduro se produjo en la madrugada del mismo sábado en Caracas, durante una operación liderada por fuerzas especiales de Estados Unidos que sorprendió tanto en la capital venezolana como en la comunidad internacional. Tras su detención, fue trasladado inicialmente a la base naval de Guantánamo, desde donde se completó el traslado aéreo hasta Nueva York.
La fuerte presencia de agentes federales en Stewart y los procedimientos de custodia reflejan el carácter sin precedentes de este proceso, que continúa en desarrollo y con implicancias directas para las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y la región.
Uno de los tres helicópteros que se cree que transportaban a Maduro y su esposa. REUTERS/Mike Segar
Implicancias políticas y diplomáticas
La llegada de Maduro a Estados Unidos desencadenó reacciones a nivel global, con líderes políticos y gobiernos analizando las consecuencias de la operación. En Venezuela, las autoridades oficiales rechazaron lo que calificaron como una “agresión militar” estadounidense, y la situación ha reavivado tensiones diplomáticas entre ambos países.
La detención y traslado judicial también plantean interrogantes sobre el futuro del chavismo en Venezuela y las posibles repercusiones que el caso tendrá en el escenario político regional, especialmente en términos de disputas por soberanía, justicia internacional y seguridad.