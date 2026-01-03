#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Balance

La captura de Maduro y la entrega de más interrogantes que respuestas para Venezuela

Estados Unidos llevó a cabo un operativo sin precedentes en Caracas. Trump dio una conferencia contundente, pero con pocos detalles.

Venezolanos celebran la captura de Maudro desde Bogotá, Colombia. Crédito: REUTERS/Andres GaleanoVenezolanos celebran la captura de Maudro desde Bogotá, Colombia. Crédito: REUTERS/Andres Galeano
Seguinos en
Por: 

El 3 de enero de 2026 será recordada como la jornada de una de las operaciones militares más importantes de Estados Unidos en su historia, el cierre de la era Nicolás Maduro en Venezuela y el fin de la ideología “chavista”.

Mirá tambiénTrump anunció que Estados Unidos administrará Venezuela "hasta una transición adecuada"

Sin embargo, no pareciera ser el fin absoluto para las cúpulas completas del actual gobierno en Caracas, al menos en base a las declaraciones que brindó Donald Trump, presidente estadounidense, desde Mar-a-Lago, su complejo en Florida.

La captura y Maduro

El operativo llevado a cabo sobre Caracas con una decena de helicópteros y miembros de la élite militar estadounidense y contó con cifras y relatos de parte de Dan Caine, jefe de Estado Mayor Conjunto.

Maduro fue arrestado al momento en que intentaba ingresar en un espacio descrito como un búnker de acero, el cual fue abierto, pero nunca cerrado. Caine comentó que ningún agente estadounidense resultó herido y que sólo una de las aeronaves recibió un impacto, pero continuó operativa.

Trump aclaró que los pormenores y aspectos técnicos de la redada se mantendrán en secreto ante semejante éxito de la misma y eventuales nuevas tareas de similar calibre.

A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he describes as Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" amphibious assault ship, currently in the Caribbean Sea January 3, 2026. The image appears to be taken from a printed photograph, as white edging can be seen around the image. What appears to be the letters DEA can be seen on a black uniformed person next to Venezuelan president Maduro. U.S. president Trump said DEA officials were involved in the operation. Verifying the location was not immediately possible as the photograph is tightly cropped. But the patterning of grey hairs within Maduro's mustache matched recent imagery of him. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAYNicolas Maduro al momento de su traslado. Crédito: @realDonaldTrump

En lo que respecta al estado de salud del líder venezolano, una foto compartida por el propio inquilino de la Casa Blanca en Truth Social despejó las dudas al mostrarlo en aparente buena condición, pero con los ojos vendados. Fue enviado a Nueva York a bordo del USS Iwo Jima, donde un juzgado del distrito sur iniciará los procedimientos respecto a su relación con el tráfico de drogas hacia suelo norteamericano. ¿La gran duda? Las supuestas pruebas que nombró Trump y posible información sobre el misterioso Cártel de los Soles.

La administración

El presidente de Estados Unidos dijo que ellos mismos se encargarán de administrar Venezuela hasta que se realice una “transición adecuada”, para luego comentar a la prensa que se mantuvo contacto con Delcy Rodríguez, vice de Venezuela y actualmente en el máximo cargo, para realizar un trabajo conjunto.

No quedó claro si “el grupo de personas” al que aludió Trump y que luego indicó que estaban detrás de él (el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, Caine y otros altos mandos militares) lo harán con absoluta autonomía.

A photograph posted by U.S. President Donald Trump on his Truth Social account shows him sitting next to CIA Director John Ratcliffe as they watch the U.S. military operation in Venezuela, January 3, 2026. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.Donald Trump junto a su equipo al momento de la redada en Venezuela. Crédito: @realDonaldTrump

El supuesto diálogo entre Rodríguez y Rubio tampoco fue comentado por la venezolana al momento de reclamar por el paradero y fe de vida de Maduro y la contradicción durante la conferencia en Mar-a-Lago no explica cómo operarán.

Si ha quedado claro que si se busca un “intermediario” o la captura de Maduro fue un trato, María Corina Machado queda descartada de momento. El mismo Trump respondió que no sabía de su paradero y que ella no estaba preparada para controlar el país ya que “la gente no la apoya”.

El petróleo

Afirmar al 100% que toda la persecusión de la Casa Blanca hacia el Palacio Miraflores fue exclusivamente por el petróleo sería posiblemente un error, pero que ha influido no quedan dudas y si estas todavía cobran vida, Trump trató de eliminarlas.

“Como todo el mundo lo sabe, la industria petrolera ha sido un desastre por mucho tiempo. Las compañías de EEUU van a entrar, gastar millones de dólares y renovar la infraestructura para renovar el país”, expresó el mandatario este sábado y dio indicios de los motivos que más interesan a su país.

A woman waves a flag as people gather at the Obelisk to celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina January 3, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuEl festejo de los venezolanos en Buenos Aires. Crédito: REUTERS/Mariana Nedelcu

El discurso estuvo marcado por un fuerte mensaje a su propia población y una reivindicación del “América para los americanos”. “La industria petrolera venezolana fue creada por EEUU y el régimen nos la robó. Es el robo más grande de nuestra historia. nunca hicimos nada, nos la robaron como a un bebe. Yo hubiera hecho algo”, aseguró en un mensaje más para los estadounidenses que los venezolanos.

Con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero una producción de menor escala ante una infraestructura débil y una condición del recurso natural que exige un refinamiento más costoso, la “reconstrucción” económica del país venezolano pasaría primero por Washington.

Entre medio, Trump indicó que continuará el bloqueo marítimo, por lo que se desconocen los plazos de esta supuesta transición y la metodología de la misma, dejando en claro que habrá nuevos ataques a lanchas en el Caribe. “Estamos listos para un segundo ataque, si es necesario”, dijo el dos veces presidente.

Seguinos en
#TEMAS:
Venezuela
Estados Unidos
Donald Trump
Nicolás Maduro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro