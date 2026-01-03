#HOY:

Trump anunció que Estados Unidos administrará Venezuela "hasta una transición adecuada"

El presidente estadounidense no detalló el operativo. Adviritió que están preparados para un segundo episodio, adelantó que su país operará con el petroleo venezolano y elogió su gestión en materia de seguridad.

Donald Trump este sábado desde Mar-a-Lago. Crédito: REUTERS/Jonathan ErnstDonald Trump este sábado desde Mar-a-Lago. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst
Por: 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó este sábado al mediodía local una conferencia de prensa especial relativa al operativo de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los detalles sobre el estado de salud del dictador venezolano no fueron los protagonistas de su discurso, pero sí las condiciones de las fuerzas armadas para llevar a cabo la redada y con particular énfasis en el futuro del país sudamericano.

“Podría haber ocurrido” respondió Trump ante la consulta sobre si podrían haber asesinado a Maduro y agregó que lograron retenerlo antes de ingresar en un espacio que describió como un búnker de acero al cual el venezolano logró acceder, pero no cerrar.

Tras la palabra de Pete Hegseth, Secretario de Defensa estadounidense, Dan Caine, jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dio los detalles técnicos y las cifras del operativo con foco en los cuatro meses de preparación y el rol de los helicópteros en Caracas, sin precisiones sobre el contacto directo con Maduro.

General Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, speaks as U.S. President Donald Trump looks at him during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAYEl Dan Caine, este sábado junto a Donald Trump. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst

Administración

El inquilino de la Casa Blanca anunció que su país va a administrar Venezuela hasta que haya “una transición apropiada” para evitar que se repita la situación o “intervenga algún otro país".

“Vamos a gobernar ese país hasta que tengamos una transición apropiada. No queremos que nadie se meta en el país. La transición tiene que ser legal. Queremos paz, libertad y justicia para Venezuela. Eso incluye muchos venezolanos en EE.UU. No podemos correr el riesgo de que alguien más se apodere de Venezuela y corran el riesgo de nuevo”, expresó Trump desde Mar-a-Lago, en Florida.

Secretary of Defense Pete Hegseth speaks during a press conference as U.S. President Donald Trump looks down following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstPete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst

“Son las personas que están detrás de mí. Vamos a estar administrando”, respondió luego durante la rueda de preguntas tras ser consultado sobre qué grupo de personas gobernaría el país y luego aclaró que sería "junto al pueblo venezolano" y que Delcy Rodríguez, vice venezolana, ya habló con el secretario de Estado Marco Rubio. Al ser consultado por Maria Corina Machado dijo que no tiene el respeto del país y fue tajante sobre la preguta de si conoce su paradero: "No".

El petróleo

Sin esquivar al aspecto más controversial de su intervención en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta, Trump anunció que empresas estadounidenses se harán cargo del futuro de dicha industria.

“Como todo el mundo lo sabe, la industria petrolera ha sido un desastre por mucho tiempo. Las compañías de EEUU van a entrar, gastar millones de dólares y renovar la infraestructura para renovar el país”, detalló el presidente estadounidense.

A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he describes as Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" amphibious assault ship, currently in the Caribbean Sea January 3, 2026. The image appears to be taken from a printed photograph, as white edging can be seen around the image. What appears to be the letters DEA can be seen on a black uniformed person next to Venezuelan president Maduro. U.S. president Trump said DEA officials were involved in the operation. Verifying the location was not immediately possible as the photograph is tightly cropped. But the patterning of grey hairs within Maduro's mustache matched recent imagery of him. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAYNicolás Maduro al momento de abordar el USS Iwo Jima rumbo a Nueva York. Crédito: @realDonaldTrump

Su argumento, ya utilizado en otras presentaciones, fue esgrimido en otro pasaje de la conferencia: “La industria petrolera venezolana fue creada por EEUU y el régimen nos la robó. Es el robo más grande de nuestra historia. nunca hicimos nada, nos la robaron como a un bebe. Yo hubiera hecho algo”.

Respecto a las tareas en el mar Caribe, aclaró que “el embargo al petróleo venezolano seguirá” y que “nuestra marina esta lista” sobre eventuales nuevos ataques a las presuntas lanchas narcos.

El mensaje para el estadounidense

Trump enfocó gran parte de su discurso hacia la política interna de seguridad, remarcando la intervención federal en algunos estados, y anclando esta tarea con la denominada “extraordinaria” y “espectacular” redada en Venezuela. “No lo han visto desde la Segunda Guerra Mundial”, manifestó.

El dos veces presidente indicó que “ninguna nación podría haber logrado lo que logró EE.UU” y en otro pasaje aseveró: “Ahora somos un país que se respeta”.

“Ni un sólo soldado estadounidense muerto y ningún equipo militar destruido o dañado. Las fuerzas de EE.UU son las más fuertes e imparables del mundo. Nuestras capacidades superan la imaginación”, indicó Trump, con cierto desacierto ya que el propio Caine luego comentó que uno de los helicópteros había recibido un disparo en Caracas.

U.S. President Donald Trump holds a press conference as Secretary of Defense Pete Hegseth, U.S. Secretary of State Marco Rubio and General Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, look on following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstDonald Trump este sábado en Mar-a-Lago. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst

Con un juego de palabras en base a la doctrina Monroe de "América para los americanos", Trump dijo que ahora se le llama doctrina “Don-roe”. “Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad, el dominio de EEUU en Occidente nunca será cuestionado. Bajo el gobierno Trump estamos afirmando el poder estadounidense en nuestra región propia Todo el mundo está volviendo a nosotros”, agregó el hombre de Washington.

Advertencias

Un periodista le consultó a Donald Trump sobre la situación de Colombia, que ya movilizó sus fuerzas en la frontera con Venezuela, alertó que el país gobernado por Gustavo Petro produce cocaína que luego se traslada a EE.UU. y aseguró que “tiene que estar alerta”.

A su vez, fue consultado por el caso de Cuba, con similitudes respecto a los recursos de Venezuela y respondió “Si” ante la posibilidad de una intervención directa. Rubio comentó que si fuera un político cubano “debería estar preocupado”.

El congreso

“El congreso tiene tendencia a filtrar noticias”, respondió sobre los motivos por los cuáles se salteó el procesos a través del poder legislativo, interrumpiendo la respuesta de Marco Rubio, su secretario de Estado.

