Tras la operación de EEUU en Venezuela y la captura de Maduro, Casa Rosada da respaldo incondicional a Trump

Hace varios meses que la administración de LLA venía siguiendo con atención la situación en el Caribe, en la que finalmente cayó el líder bolivariano que el Gobierno nacional considera enemigo de la libertad
Argentina envió mensajes positivos para Washington mediante su presidente, el canciller Quirno y el jefe de Gabinete Adorni.
En noviembre pasado, funcionarios de la Casa Rosada le decían a El Litoral que desconocían información sobre alguna operación militar de los Estados Unidos en Venezuela en la que Argentina tuviera participación. Sin embargo, uno de los más altos asesores de Javier Milei opinaba que lo del país caribeño “era un tema sensible”, y reconocía: “Obviamente yo estoy de acuerdo en tratar de resolver el tema mediante el diálogo, pero si se requiere una intervención por la fuerza, estamos de acuerdo en apoyarla”, remarcó.
En esos mismos días, la fuente oficial le manifestó a este diario con respecto al papel argentino y EEUU en torno a la República Bolivariana, que "cada uno debe participar en base a su especialidad. Nosotros tenemos un megáfono importante en la región y en el mundo”, resaltó el colaborador presidencial, que también hizo referencia al destructor ARA La Argentina que fue desplegado el penúltimo mes del año pasado rumbo a la base naval Mayport con el objetivo de participar del ejercicio multinacional UNITAS LXVI pero que regresó a Puerto Belgrano tras 80 días en el mar sin sumarse a la coalición antidrogas. El dirigente libertario de peso en Balcarce 50 negó que hubiera existido un desaire a la Casa Blanca; una medida tomada por la obsolescencia de la nave, o un tema presupuestario vinculado a la gestión del ahora ex titular de la cartera, Luis Petri.
Las críticas surgieron porque la decisión se tomó en el contexto de una creciente tensión entre Washington y Caracas cuando ya se realizaban movimientos militares en el Caribe que iban elevando la incertidumbre regional en el marco de ataques norteamericanos a lanchas consideradas partícipes necesarias del tráfico de narcóticos provenientes del Cartel de los Soes, por lo que en la zona se encontraban portaaviones como el USS Gerald R. Ford y buques anfibios como el USS Iwo Jima. Los voceros informales del ‘Triángulo de Hierro’ declararon a fines del 2025 que el Presidente “siempre lo que va a buscar primero es priorizar la paz. Y si no se da la paz hay que prepararse para la guerra, así dice el latín. No sé cuán dispuesto está a una salida ordenada Maduro", sentenció uno de los hombres fuertes de la mesa chica mileísta, que además recordó la “acertada” decisión que a principios de los ‘90 tomó Carlos Menem cuando sumó a la Argentina en la alianza internacional liderada por George Bush (hijo) cuando se inició la Primera Guerra del Golfo Pérsico, aportando dos fragatas de guerras pertrechadas con misiles.
Con la ‘Operación Lanza del Sur’, una misión encabezada por el Comando Sur y la ‘Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur’, se fue arribando a este 3 de enero, fecha coincidente con la jornada de 1990 cuando el ejército de EEUU capturó al dictador panameño Manuel Noriega, quien se había refugiado dos semanas en la embajada del Vaticano y terminó acusado por la Justicia americana de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y crímenes de lesa humanidad. Según los dichos de Donald Trump, Nicolás Maduro, extraído de su lugar de residencia junto a su esposa –Cilia Flores- el mismo día -pero de 36 años después- pareciera correr la misma suerte.
A partir de que el gendarme argentino, Nahuel Gallo, quedara detenido por militares bolivarianos el 8 de diciembre de 2024 acusado de ‘actividades terroristas contra Venezuela’, el Gobierno nacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron llegar los reclamos pertinentes al chavismo, pero a su vez, en la sede del Poder Ejecutivo Nacional se mantuvo un profundo hermetismo en torno a la situación del uniformado del que aún no hay datos oficiales. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó en varias ocasiones que no se podían dar detalles porque estaba en riesgo la vida del integrante de la fuerza federal. Sí comentó en Casa de Gobierno: “Lo vamos a traer”.
Este sábado por la mañana, Javier Milei celebró en su cuenta de X el operativo que encabezó el líder republicano estadounidense, que en conferencia de prensa descartó que la principal opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tenga "el apoyo y el respeto" suficientes del pueblo venezolano para capitanear una transición pacífica en su nación. Vale recordar que el 4 de enero pasado, el jefe de Estado local recibió en la Rosada a Edmundo González Urrutia, el veterano dirigente que Machado promovió hacia una primera magistratura fallida, ya que Maduro nunca mostró las actas del comicio y se autoproclamó ganador indiscutido para ejercer un tercer mandato. El otrora mandamás del Palacio Miraflores llegó al poder en 2013 una vez acontecida la muerte del militar y político Hugo Chávez Frías. Esa mañana, los hermanos Milei se mostraron en el histórico balcón del edificio gubernamental con Urrutia y su esposa Mercedes López.
Hace unos 23 días, el primer mandatario local y su hermana Karina Milei viajaron hasta Oslo (Noruega) con la finalidad de asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la activista antichavista que no llegó a la ceremonia y fue su hija -Ana Corina Sosa Machado- representara, según se supo, por cuestiones de seguridad relacionadas a su calidad de clandestina. Por esa situación los hermanos decidieron suspender la agenda que tenían prevista allí y retornaron rápidamente a Buenos Aires.
El dato no menor, y que confirma que la administración de La Libertad Avanza tenía algún tipo de información sobre lo que se venía, es que este 2 de enero viernes la Cancillería a cargo de Pablo Quirno recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Venezuela en razón de la tensión en la zona. “La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025”, notificó el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Una horas más tarde, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su red personal que “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, a lo que añadió que las mismas “abarcan a funcionarios, miembros de la fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EEUU, entre otros”. Con el telón de fondo de los intereses petroleros en esa zona de Sudamérica, en las próximas semanas se sabrá quién será la persona encargada de estar a cargo de la transición venezolana. Habrá que ver qué ocurre con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y si se nombra a algún otro auditor de Trump. En lo que sí se preocupó por dejar en claro la Casa Rosada es que respalda toda resolución que tome la gestión republicana.