Argentina adoptó nuevas restricciones migratorias para personas vinculadas con Maduro

El gobierno argentino estableció nuevas medidas restrictivas para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Lo anunció este sábado el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni. Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al régimen.
Así lo comunicó este sábado el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, mediante una publicación en X donde hace referencia a eventuales vinculados con el régimen derrocado por la gestión de Donald Trump y que ingresa en un proceso de administración estadounidense.
“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, comienza el mensaje de Adorni en redes sociales.
“La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, indica el breve comunicado.
El texto aclara que “las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros”.
“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, comentó Maduro en línea con los mensajes que el gobierno libertario ha difundido desde horas de la mañana.
El Gobierno de la República Argentina manifestó su firme respaldo a la intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, destacando la importancia estratégica de la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro.
A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería y validado por altos funcionarios del Poder Ejecutivo, la administración nacional calificó el accionar de Washington como una medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región.
En el documento técnico, el Palacio San Martín subrayó el reconocimiento a la gestión de la Casa Blanca ante la escalada del conflicto en el país caribeño. "El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela", reza el texto que circuló masivamente en las plataformas digitales tras ser replicado por el Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno.