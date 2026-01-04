Mensaje del Vaticano

El Papa León XIV reclamó paz, derechos y soberanía para Venezuela

En su primera intervención pública luego del arresto de Nicolás Maduro, el Papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Venezuela y pidió que se supere la violencia, se respete el Estado de derecho y se garantice la dignidad del pueblo, con especial atención a los más pobres.