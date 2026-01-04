Maduro, esposado en Nueva York: el video que confirma su detención en EE.UU.

El primer video de Nicolás Maduro esposado en Nueva York empezó a circular este sábado 3 de enero y terminó de ponerle imagen a una noticia que ya sacudía a la región: el presidente venezolano fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado en avión a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
En las secuencias se lo ve caminando con las manos sujetas al frente y rodeado por agentes, en una caminata de exhibición bajo custodia que rápidamente se volvió tendencia. La difusión se multiplicó en redes mientras crecía la tensión diplomática entre gobiernos.
Otros registros lo muestran bajando del avión escoltado y con fuerte custodia, en un arribo que derivó en su traslado a una cárcel federal de Brooklyn, donde quedaría alojado a la espera de su primera audiencia ante un tribunal de Manhattan.
Del avión al MDC: qué se sabe del traslado
Reportes de prensa en Estados Unidos indicaron que Maduro fue procesado y luego llevado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, un centro federal utilizado para detenidos de alto perfil en etapa previa al juicio. Allí permanecería bajo custodia mientras se define el calendario judicial.
La operación que terminó con su captura fue presentada por Washington como un golpe contra una presunta estructura criminal ligada al narcotráfico. En ese marco, Donald Trump afirmó que Estados Unidos impulsará una administración transitoria de Venezuela, una definición que abrió un frente político inmediato.
El episodio tuvo también un correlato en las calles: en ciudades con fuerte diáspora venezolana se registraron celebraciones y manifestaciones, mientras en Caracas el oficialismo denunció un “secuestro” y llamó a sostener la continuidad del Estado frente a la presión externa.
Los cargos en EE.UU.: narcoterrorismo y lavado
En el plano judicial, Maduro enfrentaría cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, además de imputaciones vinculadas a armas y a esquemas de corrupción y lavado. El caso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, con posible primera comparecencia en los próximos días.
La acusación central lo vincula con una supuesta alianza con las FARC para usar la cocaína como herramienta de presión contra Estados Unidos, según la línea histórica de expedientes y comunicados. El enfoque busca probar conducción y supervisión desde estructuras estatales para garantizar rutas y protección.
El capítulo financiero apunta a describir cómo organismos del Estado habrían sido utilizados para mover y blanquear fondos provenientes del narcotráfico. La fiscalía federal sostiene que el circuito se sostuvo con protección armada, desvíos y beneficios para el círculo íntimo del poder.