Venezuela

Maduro, esposado en Nueva York: el video que confirma su detención en EE.UU.

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras ser capturado en un operativo estadounidense en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. En las últimas horas circularon los primeros videos del líder venezolano esposado y custodiado por agentes federales, mientras se prepara su proceso judicial en EE.UU. por cargos de narcoterrorismo y otros delitos.