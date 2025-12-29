Los precios comparados señalan ventajas y desventajas en el mercado interno del país
Un informe del Ieral señala que los bienes durables y la vestimenta -sectores tradicionalmente protegidos- son más caros, pero la oferta es ventajosa en alimentos y bebidas o servicios. El rol del dólar atrasado… pero no tanto.
Zapatos; industria protegida, precios más caros en el país.
Argentina continúa posicionándose como un país caro en bienes durables y en una posición entre intermedia y favorable en precios de alimentos y bebidas y servicios de consumo, con una mejora en competitividad de precios en los últimos meses de 2025”, señala un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.
En Bienes durables, indumentaria y calzado, Argentina es más cara en el 81% de los casos (90% en mayo) en sectores ligados a la industria tradicionalmente protegida en el país. Por el lado de alimentos y bebidas, los precios en el mercado nacional son más caros en el 39% de los casos. Y en servicios personales y familiares, Argentina es más cara en el 32% de los casos.
Marcelo Capello y Federico Belich, responsables de la sección fiscal del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), compararon precios de bienes y servicios en medio del proceso de baja de inflación y cambio del régimen cambiario en la Argentina.
“Los precios de un país, medidos en una moneda común como el dólar, pueden cambiar en el tiempo por la inflación local y por modificaciones en el tipo de cambio entre la moneda local y el dólar”, advirtieron los autores sobre el comparativo de precios a mediados de diciembre de 2025.
¿Hay retraso cambiario?
Inflación, impuestos y políticas cambiarias de otros países inciden también en el ejercicio. Pero los economistas ponen el punto de inicio del comparativo en el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), que fue de 1.439 pesos en diciembre en la Argentina.
El TCRM por debajo del promedio de los últimos 25 años.
“Este nivel se ubica un 19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años (1.794 pesos). Aun así, el TCRM sigue siendo un 42,3% mayor al de octubre de 2001, 25,4% superior a noviembre de 2015, 8,7% mayor al de diciembre de 2017 y 14% más alto que en noviembre de 2023”.
En medio de las discusiones entre economistas sobre el atraso del tipo de cambio y cómo afecta a la competitividad del país, los investigadores del Ieral advierten que “Argentina se ubica cerca de un 20% por debajo de su TCRM promedio de largo plazo", pero con una posición "bastante más favorable" respecto del 2001, 2015, 2017 y 2023.
“Cabe destacar -añaden- que a lo largo de los últimos 25 años el tipo de cambio real multilateral se ubicó por debajo de su promedio de largo plazo en un 55% del tiempo”.
Alimentos y Bebidas
En alimentos y bebidas (precios a consumidor final), la comparación de diez productos en diez países realizada por el Ieral muestra que Argentina resulta más cara en el 39% de los casos.
Alimentos y bebidas, mejores precios para una industria tradicional.
“Dentro de la canasta analizada, el país aparece relativamente caro en agua mineral, mientras que presenta precios bajos en queso, papas y carne bovina. En conjunto, se trata de una situación entre intermedia y favorable, en alguna medida esperable, dado que Argentina presenta una elevada productividad agropecuaria y aplica Derechos de exportación (reducen los precios en el mercado interno)”.
Durables, indumentaria y calzado
“En este grupo de productos, Argentina aparece como el país más caro en el 81% de los casos relevados, mejorando el valor de 90% obtenido en el informe de septiembre con datos de agosto 2025. Autos, motos, electrónicos del hogar, indumentaria y calzados muestran precios sistemáticamente más caros a los del resto de los países incluidos en la comparación”.
Más caro en sectores "protegidos". Así está el comparativo de precios a mediados de diciembre del 2025.
Exponen los autores que “la explicación principal radica en la combinación de alta protección comercial y elevada carga tributaria interna. Por un lado, los derechos de importación (DIM) y las restricciones al ingreso de bienes encarecen notablemente los precios locales.
"Por otro lado, los impuestos internos -IVA nacional, Ingresos Brutos provinciales y municipales, impuestos específicos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios- terminan reforzando esta brecha”.
Servicios personales
“En servicios personales o familiares (y bienes relacionados con ellos), Argentina resulta más cara en un 32% de los casos comparados, mejorando levemente el 36% obtenido en el informe de septiembre”, señala el reporte del Ieral/Fundación Mediterránea.
En servicios, el país muestra ventajas para los consumidores locales enel comparativo.
“Nuestro país aparece relativamente caro en una comida en restaurante y relativamente barato en la cuota de un gimnasio, la educación preescolar, el boleto en transporte urbano de pasajeros y el precio de la nafta.
“Los resultados -exponen- son coherentes con lo esperado desde la teoría, ya que los bienes y servicios no transables tienden a ser más caros en países desarrollados. Sin embargo, Argentina aparece como relativamente cara respecto a Brasil, aunque no tanto frente a Chile y México. En algunos casos puntuales, como el boleto urbano, la diferencia se explica por la incidencia de subsidios".
Ranking global
Finalmente, se calculó la posición que ocupa Argentina en el ranking internacional de precios en dólares para un conjunto más amplio de bienes y servicios, tomando como referencia la base de datos de 100 países relevados por Numbeo.
Los resultados confirman que los productos más caros de Argentina a nivel global se concentran en el rubro indumentaria y calzado:
Vestido de marca internacional: 1° puesto (más caro del mundo).
Zapatillas deportivas: 4° lugar.
Agua mineral (1,5 litros): 14° puesto.
Jeans (Levi’s 501 o similar): 14° lugar.
Barra de pan blanco (500 g): 21° lugar.
Por el contrario, entre los productos relativamente más baratos destacan: