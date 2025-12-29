¿La Argentina es un país caro o barato?

Los precios comparados señalan ventajas y desventajas en el mercado interno del país

Un informe del Ieral señala que los bienes durables y la vestimenta -sectores tradicionalmente protegidos- son más caros, pero la oferta es ventajosa en alimentos y bebidas o servicios. El rol del dólar atrasado… pero no tanto.