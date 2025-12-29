Un enigma económico encerrado en las urnas

No fue Scott Bessent sino la mayoría relativa de los votos de los argentinos

Consumo, precios y salarios o empleo, no explican el aval al modelo Milei. Pero la economía se define por expectativas, y en el misterio de su arquitectura se esconde la razón por la que el ajuste volvió a ganar las elecciones.