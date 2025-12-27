Milei tiene su primera "ley de leyes"

Las claves del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto que venía de la Cámara de Diputados. La nueva composición en el recinto le permitió "sacar" la ley al oficialismo. La norma refuerza equilibrio fiscal, proyecta PBI 5% e inflación 10,1% para 2026.