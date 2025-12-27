Las claves del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El Senado de la Nación le dio sanción definitiva al Presupuesto 2026, ley con la que el Poder Ejecutivo contará para administrar los ingresos y egresos del año que comienza el jueves.
El Senado le dio sanción definitiva al proyecto que venía de la Cámara de Diputados. La nueva composición en el recinto le permitió "sacar" la ley al oficialismo. La norma refuerza equilibrio fiscal, proyecta PBI 5% e inflación 10,1% para 2026.
La iniciativa obtuvo la aprobación General por 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, y el oficialismo aceptó que el texto se votara tal cual llegó de Diputados, sin incorporar el capítulo XI que incluía derogaciones de leyes de discapacidad y financiamiento universitario.
El artículo 30, el más discutido por su impacto sobre pisos mínimos de financiamiento para educación y ciencia, se aprobó por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
El Presupuesto reafirma como principio rector el equilibrio de las cuentas públicas y busca contener el gasto mediante límites estrictos a la expansión presupuestaria, según el texto aprobado.
Entre las proyecciones que incorpora el proyecto figura un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio estimado para fines de diciembre de 2026 de $1.423.
Las metas fiscales incluyen un superávit primario previsto de 1,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% tras el pago de intereses; además, el Ejecutivo proyecta exportaciones en alza del 10,6% e importaciones del 11%.
El texto mantiene porcentajes significativos destinados a protección social: el presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, aseguró que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y enumeró la composición del mismo.
"Un 45% es para la previsión social, jubilaciones y pensiones; 16% para la asistencia social; 11% para salarios del sector público; más 9% de intereses de la deuda; y queda un margen operativo de 18% que van para subsidios y universidades”, dijo Atauche.
La ley habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de la deuda, incluyendo canjes y reestructuraciones, una facultad que el Ejecutivo justifica como herramienta para ordenar vencimientos y reducir riesgos, y que la oposición cuestionó.
La votación mostró apoyos del arco oficialista, la UCR, el PRO y gran parte de las bancadas federales, mientras que el bloque kirchnerista definió el proyecto como “invotable” y cuestionó prioridades del Ejecutivo.
Patricia Bullrich defendió la iniciativa: “Este Presupuesto no es solo una herramienta económica, es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”, dijo Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria.
La ley también regula la reasignación de partidas dentro de límites determinados y mantiene la reducción de subsidios, especialmente en energía y transporte, mientras que el Presupuesto refuerza mecanismos de seguimiento y control por parte del Congreso mediante informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos.
“Invotable”, dijo Jorge Capitanich, ex gobernador, al referirse a inconsistencias y a decisiones de gasto como la compra de aviones F16 por $302 millones frente a la imposibilidad de financiar el FONDEF.