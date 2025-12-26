El Senado debate el Presupuesto 2026

La Cámara de Senadores de la Nación desarrolla este viernes la sesión extraordinaria cuyo eje está puesto en el proyecto de Presupuesto 2026 que tiene media sanción de Diputados. Además está en el temario la ley de Principio de Inocencia Fiscal .
El oficialismo busca sancionar la ley de leyes destacando el superávit fiscal y tratando de evitar su regreso a Diputados. Mientras que la oposición reclama por artículos que plantean desfinanciamiento de metas educativas y científicas.
El quorum se alcanzó sin inconvenientes durante el mediodía. Luego de las cuestiones de privilegio, comenzó el debate sobre el proyecto Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. Se espera que la discusión se desarrolle durante toda la tarde y, en horas de la noche, se proceda a la votación.
A la hora de la votación, se determinó en el primer tramo de la sesión -ya que no hubo acuerdo en Labor Parlamentaria- que el tratamiento en particular sea por capítulos y no por artículos. Si bien el oficialismo impuso su postura, el peronismo rechazó este criterio ya que sostuvo que es inválido porque no obtuvieron los dos tercios de los votos.
Para el oficialismo es clave votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga el artículo que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación, de un aumento gradual para la Ciencia y Técnica, cuestión que fue objeto de reclamos tanto de la oposición dura como de los bloques aliados.
En cuanto a los votos, La Libertad Avanza confía en que cuenta con los necesarios para completar la sanción y poder darle al gobierno el primer presupuesto de la gestión de Javier Milei. Aunque, de haber cambios, el texto deberá volver a la Cámara baja complicando el cronograma previsto para el cierre de año.
El senador de la UCR Maximiliano Abad adelantó que no votará el capítulo 2, en donde está incorporado el artículo 30, que contiene eliminación de metas del financiamiento a Educación y Ciencia. "Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo. Esto es una tesis falsa, pero fundamentalmente peligrosa porque nos pone del lado de enfrente de todos los casos de progreso en en el mundo. Para el Gobierno Nacional los modelos a seguir son Estados Unidos e Israel, EEUU invierte el 3,45% del PBI en Ciencia, e Israel por arriba del 5%", dijo.
El senador por la Pampa Daniel Bensusánafirmó que el Presupuesto 2026 "resulta totalmente inviable" y reclamó a la administración de Javier Milei por los “montos adeudados con las provincias" reprochando al senador Ezequiel Atauche (LLA) por afirmar que deben "exigirles" a los gobiernos provinciales que "se empiecen a acomodar un poco" en materia económica.
El senador peronista de Chaco Jorge Capitanich tuvo este viernes su primera intervención tras asumir y pidió discutir “el estancamiento” de la economía en el país. “Discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos la composición; no sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo y para eso este recinto tiene que discutir la tendencia secular del estancamiento en la Argentina”, reclamó el ex gobernador.
"Este Presupuesto es un punto de quiebre para nuestra historia. Por primera vez en décadas tenemos un Presupuesto sin déficit, no vamos a gastar más de lo que nos ingresa. Vamos a ordenar nuestras cuentas, vamos a hacernos cargo del sector más sensible de la sociedad y vamos a asegurarles a los argentinos un futuro mejor", enfatizó senador por La Libertad Avanza Ezequiel Atauche.
Se discutió cómo será el tratamiento del proyecto en particular, los libertarios plantearon que fuera por capítulos, y el peronismo por artículos. Finalmente, el oficialismo logró que se apruebe tratarlo por capítulos, de forma más rápida, pero el bloque Justicialista argumentó que como había sido sin los dos tercios, la votación era ilegítima. Tras esa discusión, el libertario Ezequiel Atauche inició la exposición del nuevo presupuesto.
El primer cruce de la tarde se dio entre la senadora Cristina López contra la titular de la vicepresidente Victoria Villarruel. La fueguina planteó una moción de privilegio contra la presidencia del Senado al referirse montado por el personal de Seguridad para quedarse con su despacho y aseguró que sufrió "agresiones físicas y tocamientos impúdicos".
"No lo hago desde lo personal ni desde el enojo sino como un reflejo con una profunda preocupación democrática. Lo que está pasando en esta Cámara es grave e intolerable. En el Senado reina el autoritarismo y el abuso de poder. Lo digo sin vueltas y de cara a usted señora presidenta (Victoria Villarruel): todo lo sucedido en este último mes es un acto de represalia política de parte suya por haber jurado por los 30 mil desaparecidos", apuntó López.
Tras la entonación del Himno Nacional, la vicepresidente Victoria Villarruel le tomó juramento a Enzo Fullone, libertario rionegrino que reemplazó a Lorena Villaverde, que no pudo jurar su banca por las impugnaciones por sus antecedentes judiciales vinculados con una causa por narcotráfico.
La Cámara alta logró pasadas las 12.20 el quórum necesario para iniciar la discusión del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia fiscal que propone el gobierno de Javier Milei.