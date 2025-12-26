El Senado debate el Presupuesto 2026

El senador de la UCR Maximiliano Abad adelantó que no votará el capítulo 2, en donde está incorporado el artículo 30, que contiene eliminación de metas del financiamiento a Educación y Ciencia. "Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo. Esto es una tesis falsa, pero fundamentalmente peligrosa porque nos pone del lado de enfrente de todos los casos de progreso en en el mundo. Para el Gobierno Nacional los modelos a seguir son Estados Unidos e Israel, EEUU invierte el 3,45% del PBI en Ciencia, e Israel por arriba del 5%", dijo.