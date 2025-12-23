¿Donde recortará Milei el presupuesto?

Salarios, jubilaciones, provincias y subsidios: las partidas para compensar el costo de leyes no vetadas

Emergencia en discapacidad y financiamiento universitario convertirían el superávit en déficit según el presupuesto 2026. El presidente dijo que "acomodará" o reasignará las partidas presupuestarias para compensar el impacto fiscal.