¿Cómo impacta en Santa Fe el fin de los beneficios fiscales para las energías renovables?
El proyecto de presupuesto nacional ya no tiene la prórroga para quitar impuestos a productores de energía menos contaminante. Los planes y desarrollos provinciales. Y las dudas que genera el silencio desde la Casa Rosada.
Se hicieron contactos con legisladores nacionales para que el Congreso renueve la norma que cae el 31 de diciembre.
Es que el gobierno nacional había previsto prorrogar por 20 años el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica y ese artículo formaba parte del Capítulo 11 que fue rechazado por la mayoría.
Como se sabe, La Libertad Avanza tuvo el número necesario para exigir que no haya votación artículo por artículo en el tratamiento en particular y en su lugar impuso la sanción por capítulos, para asegurarse que fueran derogadas las leyes que buscan otorgar beneficios a la educación universitaria y a los discapacitados. Las dos normas siguen vigentes, pero quedaron fuera del Presupuesto 2026 artículos necesarios para las energías verdes en Santa Fe.
Una década de inversiones
Los resultados de la legislación de 2015 que promovió la generación de energía eléctrica con fuentes renovables y más amigables con el medio ambiente produjo una corriente de inversiones en el sector privado inédita en el país.
La Ley Nacional 27.191 fue votada y promulgada cuando restaba muy poco para que terminara el gobierno de Cristina Kirchner y fue la gestión siguiente, de Mauricio Macri, la que le dio el impulso necesario. Incluso modificó la norma en 2017 para darle un mayor espaldarazo al desarrollo de las renovables. Se fijó en definitiva una política de estado que concluye el 31 de diciembre de 2025, y que el gobierno nacional actual tenía previsto renovar por otros veinte años, pero ahora guarda silencio al respecto.
La norma con beneficios fiscales e impositivos fue capaz de modificar la matriz energética con un aumento de la porción de las energías verdes que vale la pena mencionar: la eólica llega al 12%; la fotovoltaica al 3% y el aporte de los biocombustibles al 1,8%.
Por ahora, según expresó a El Litoral la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe, Cecilia Mijich, no hubo contactos con funcionarios nacionales que planteen un curso de acción ante el revés en el Congreso. Precisó que hay una labor en marcha con los diputados nacionales por Santa Fe del oficialismo y de otros sectores que coinciden en esa política de Estado.
El parque solar fotovoltaico de San Lorenzo, recuperado el año pasado por la Provincia.
Mijich describió un panorama que se repite en otras áreas de la economía argentina: "desde que asumió en 2023 el gobierno nacional ha debilitado al sector, porque dejó sin recursos al Fondo de Energías Renovables que daba la posibilidad de generar contratos de tipo REM MDI (1) que permiten el abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con Cammesa (2)".
Indicó que aún sin ese aporte "se mantuvieron los incentivos previstos por la ley". La funcionaria santafesina dijo que el sector de las energías renovables "versus los combustibles fósiles tradicionales" enfrenta un panorama complejo, porque desde 2024 al sector petrolero y del gas se agregaron "más beneficios fiscales y facilidades cambiarias".
"Entre 2015 y 2019 contamos con los mayores desarrollos de parques eólicos y solares de renovables. En Santa Fe habíao contratos diversos con desarrollos presentados en Ceres, Venado Tuerto, centrales bioeléctricas con bioenergías, en varias localidades que directamente pactaron contratos con Cammesa, que desde 2023 se dieron de baja. Eran proveedores privados con garantías de provisión por 20 años. Desde hace dos años no hubo nuevos desarrollos".
Ley y políticas provinciales
La ley provincial 12.692 "es específica, para el sector, y dispone exenciones a los tributos provinciales para renovables, con la solar, eólica y bioenergías para generación", dijo la subsecretaria de Energía.
"Todos nuestros impuestos no gravan a ese sector: brindamos todos los incentivos a nuestro alcance para la generación de estos desarrollos desde el Ministerio, es el caso por ejemplo de los cuatro parques de generación solar que suman 20 megavatios y que se le va a comprar desde la Epe durante 5 años a un precio diferencial", indicó.
La subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe, Cecilia Mijich.
Están en Arrufó, Firmat, San Guillermo y San Javier: cada uno tiene una potencia de 5 megavatios con el programa Generfé. "Son proyectos de gran escala vinculados a la Empresa Provincial de la Energía", añadió.
"En Santa Fe -subrayó- generamos todas las condiciones posibles en sentido contrario que lo que vemos a nivel nacional para promover las renovables. Y tenemos una trayectoria amplia desde la creación del Programa Prosumidores que brinda incentivos a la autogeneración y el auto consumo, somos la única provincia del país con este tipo de iniciativas".
Por otra parte, "para quienes tienen interés en invertir tenemos líneas de créditos a tasas bonificadas al 50% para que la ecuación económica de la inversión resulte más accesible, tanto para particulares como para empresas interesadas en la generación de energía: el año pasado adjudicamos esa financiación por 3.000 millones de pesos que agregaron 10 megavatios de autogeneración. La provincia ya tiene 1.500 autogeneradores gracias al programa de Prosumidores", indicó.
"Esperamos que de alguna manera a nivel nacional haya mejores condiciones para el desarrollo del sector", indicó al tiempo que confirmó que legisladores nacionales de distintos signos políticos buscan consensos para que se recreen las condiciones que establece la ley mediante la habilitación del tema por el Ejecutivo Nacional en extraordinarias.
(1) Contratos que permiten la compra de energía en bloque, con beneficios a quienes recurran a las renovables. Su presencia logró la construcción de "grandes parques solares y eólicos durante la presidencia de Mauricio Macri, con convocatorias nacionales e internacionales abiertas".
(2) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA define en tiempo real qué generador proporciona megavatios para cubrir la demanda según su costo. Con los contratos REM MDI la quita de impuestos tornaba más competitivas a las renovables.
"La ley con sus modificaciones planteaba importantes incentivos para todos los emprendimientos vinculados a energías renovables, desde el 1ro de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2025. Y sin renovación se terminan la devolución del IVA y la amortizaciones aceleradas de impuestos nacionales".