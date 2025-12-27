En el Congreso de la Nación

Así votaron los senadores santafesinos el Presupuesto 2026

El Senado de la Nación aprobó este viernes la "Ley de leyes", con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei. Cómo votaron Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski.