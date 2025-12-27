Así votaron los senadores santafesinos el Presupuesto 2026

El Senado de la Nación aprobó este viernes el Presupuesto 2026, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei.
El Senado de la Nación aprobó este viernes la "Ley de leyes", con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei. Cómo votaron Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski.
El Senado de la Nación aprobó este viernes el Presupuesto 2026, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención. Ocurrió en una sesión especial dedicada a este proyecto, clave para el Gobierno de Javier Milei.
El Presupuesto llegó con media sanción de Diputados y necesitaba la mitad más uno de los votos para ser respaldado en la Cámara alta. Precisaba, luego, la aprobación de todos los capítulos para convertirse en ley.
La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO y otros bloques aliados. El kirchnerismo y la izquierda, en cambio, rechazaron la sanción del Presupuesto 2026.
En Diputados, la oposición había conseguido bajar el cuestionado capítulo 11, que preveía la derogación de las leyes de financiamiento educativo universitario y la emergencia en discapacidad.
En el Senado, el radicalismo puso bajo la lupa al artículo 30, que elimina pasajes clave de leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.
Sin embargo, el oficialismo también logró la aprobación de ese punto, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
El debate inició pasado el mediodía con la vicepresidenta Victoria Villarruel como conductora de la sesión, pero que se ausentó antes de la votación por el Capítulo 2. Habitualmente, Villarruel no suele presidir aquellos momentos en las votaciones en los que la derrota merodea el campo libertario. Sin embargo, en este caso la taba cayó en favor del oficialismo.
La sesión estuvo plagada de cuestiones de privilegio, algo que no es habitual en la Cámara alta, pero que el kirchnerismo ya había alertado durante la reunión de Labora Parlamentaria. Una de las principales voces de la bancada fustigó fuertemente contra el Presupuesto libertario y fue el jefe del bloque del kirchnerismo, José Mayans.
Mayans señaló que “el primer punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo”. “En primer lugar por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”, siguió.
El formoseño también cuestionó la previsión de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto, y explicó que “el problema está en la inconsistencia del programa económico”.
El senador de la UCR Maximiliano Abad, que votó en general a favor del Presupuesto, pero rechazó en particular el capítulo 2, dijo: “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”.
“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.
La senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila remarcó que “el Presupuesto no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica.
“Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”, cuestionó.
Como última oradora, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que el “Presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.
“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino" agregó.
"Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción ,valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil", siguió la ex ministra de Seguridad, al tiempo que destacó que “hace dos años, después de pasar un gobierno terrible, los argentinos decidimos cambiar el sistema y enfrentar los problemas”.
“Sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, que todos íbamos a tener que poner mucho esfuerzo para pensar en una Argentina distinta. De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que el esfuerzo tiene sentido”, expresó.
A su criterio, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina”.
Eduardo Galaretto y Carlolina Losada (UCR) votaron a favor. En tanto, Marcelo Lewandowski (UxP) votó en contra del proyecto.