"Viva la libertad, carajo"

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

La Cámara Alta de la Nación aprobó el proyecto tras una extensa sesión con cruces entre oficialismo y oposición. Por primera vez, Milei tendrá la ley de leyes en su gestión y manifestó su satisfacción con una publicación en su cuenta de X.