¿Será más barato a finales del 2026?

El dólar es un enigma invertido para la economía argentina del próximo año

Cambian las bandas desde el 1 de enero. El BCRA promete acumular la entrada de dólares del RIGI; el mercado interno -hoy estancado- es el que decide si demandará los pesos que salgan a la calle para que no impacten en la inflación.