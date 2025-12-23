La economía cayo en octubre después de 4 meses de subas

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en octubre una caída del 0,4% respecto de setiembre de 2025, cortando una serie de cuatro meses de crecimiento intermensuales consecutivos, en tanto el crecimiento fue del 3,2% comparado con el mismo mes del año pasado.
En el gobierno nacional interpretaron que la retracción de octubre estuvo influida por el clima preelectoral, donde había dudas sobre el desempeño de los candidatos libertarios, que terminaron imponiéndose después de ser rescatados por el Tesoro americano. También al apretón monetario impuesto por el gobierno para evitar un salto del tipo de cambio, que hubiera impactado en la inflación.
En términos interanuales, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre de 2025, las que fueron lideradas por Pesca (91,4%) e Intermediación financiera (22,8%), en este último caso impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, siendo además la de mayor incidencia positiva en la variación interanual.
Por su parte, los tres sectores que registraron caídas en la comparación interanual se destacaron la Industria manufacturera (2,7%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (0,8%) y Hoteles y restaurantes (1,0%).
Con la actividad económica estancada desde abril, su evolución se mide en décimas, el gobierno espera un repunte los dos últimos meses del año para que el crecimiento del PBI de 2025 se ubique más cerca del cuatro que del tres, como prevén muchas consultoras económicas.
Días pasado el Indec dio a conocer el resultado de la medición del PBI del tercer trimestre que marcó una suba del 3,3% interanual en el 3° trimestre de 2025 y 0,3% respecto del período previo. La medición fue cuestionada desde distintos sectores que sugirieron "retoques" por parte del organismo estadístico para evitar una recesión técnica.
Diferencias salariales
El Indec, por otro lado, informó que en Argentina un trabajador en negro gana casi la mitad de lo que cobra uno en blanco, en un contexto donde crece el trabajo informal al tiempo que se destruyen empleos registrado, profundizando una precarización que todos dicen combatir.
De acuerdo con esos números, trabajadores ocupados, asalariados y por cuenta propia "en negro" ganan 57% menos de los que se desempeñan "en blanco".
Según el organismo oficial, el 43,3% de los ocupados trabaja sin descuento o aportes jubilatorios,el más elevado de la nueva serie, ya que de los nuevos ocupados del último año, el 84% fueron informales, tal como se informó en los últimos días-
De acuerdo con el relevamiento del Indec, los empleados informales percibieron $535.802 mensuales, mientras sus pares registrados alcanzaron los $1.247.462, en el tercer trimestre de este año.
El total de ocupados, públicos y privados es de alrededor de 13 millones formales y 9 millones informales.
Entre los trabajadores ocupados no registrados, el 53% gana menos de $422.837 mensuales.
Entre los registrados, el 54% ganó menos de $1.000.000 mensuales. Si se agregan los informales, el 70% de los ocupados percibió menos de $1.000.000.