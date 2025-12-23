Fue aprobado el décimo proyecto del régimen de incentivo a las grandes inversiones

El Gobierno Nacional informó este martes que el Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobó un nuevo proyecto, por una inversión de más de US$660 millones.
El ministro de Economía comunicó la incorporación del proyecto Gualcamayo en San Juan al RIGI, con una inversión de US$665 millones, que buscará revitalizar una mina agotada, extendiendo su vida útil por 20 años.
La comunicación oficial la realizó el Ministro de Economía, Luis Caputo. Mediante sus redes sociales, puntualizó los detalles del proyecto Gualcamayo, en la provincia de San Juan.
Con este desarrollo aprobado, son oficialmente diez los proyectos admitidos bajo este régimen de beneficios fiscales y aduaneros. Alcanzando de esta manera una inversión total de más de US$25.000 millones.
El proyecto de Gualcamayo permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización.
Se localiza en la provincia de San Juan, específicamente en el departamento de Jáchal. Y está a cargo de Minas Argentinas S.A., integrante del grupo canadiense Aisa Group.
Según detalló el ministro económico, tendrá una inversión por un total de US$665 millones y se emplearán 1.700 personas de forma directa.
La inversión busca reactivar la mina de oro a través del proyecto "Carbonatos Profundos", lo que permitiría extender su vida útil productiva por al menos 20 años adicionales.
"Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización", sostuvo Caputo.
Los nueve proyectos aprobados previamente al de Gualcamayo bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones suman inversiones por más de 25.000 millones de dólares, concentrándose principalmente en minería y energía.
Estos proyectos han sido clasificados en su mayoría como de "Exportación Estratégica de Largo Plazo", lo que les otorga beneficios adicionales por superar los 1.000 millones de dólares de inversión.
El primer proyecto en recibir la aprobación fue el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, en enero, mientras que el más reciente, aún pendiente de publicación oficial, es el proyecto minero de cobre Los Azules, en San Juan, cuya adhesión se dio a conocer el pasado 26 de septiembre.
Luego, dentro del sector hidrocarburífero, se aceptó la propuesta del consorcio integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, que puso en marcha el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Neuquén y Río Negro, con una inversión de 2.486 millones de dólares para el transporte y almacenamiento de petróleo y gas, que implica la posibilidad de generar hasta 17.000 millones de dólares en divisas anuales.
Además, el tercer plan que se integra en este régimen es el de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías, Río Negro, impulsado por Southern Energy SA, conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que demandará 2.825 millones de dólares.
En minería,el RIGI respalda el proyecto de Rincón Mining, en el Salar de Rincón, Los Andes, Salta, con 2.744 millones de dólares de inversión para alcanzar las 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, y el proyecto Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, de la firma australiana Minera Galán Lithium, con 217 millones de dólares para producir 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, destinando más del 95% de sus contrataciones a proveedores locales.
En el rubro industrial, se aprobó el Proyecto Siderúrgico Sidersa, en la localidad bonaerense de San Nicolás, con una inversión de 286 millones de dólares para generar 360.000 toneladas de aceros largos al año y cerca de 3.800 puestos de trabajo directos e indirectos.
A su vez, en energías renovables, se autorizó el Parque Eólico Olavarría, también en Buenos Aires, a cargo de las firmas PCR y Acindar, con una inversión de 256 millones de dólares y una capacidad de 180 MW destinada a abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar.
Luego se aprobó a la lista Los Azules, en San Juan, el primer proyecto minero de cobre enmarcado en el RIGI y desarrollado por la canadiense McEwen Copper.
El último en incorporarse había sido en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Timbúes, con una inversión de USD 277 millones, se creará un puerto multipropósito con capacidad de almacenamiento incluirá fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.