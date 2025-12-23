El Gobierno firmó contratos para la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue

Las represas del Comahue fueron objeto de la firma de los contratos de concesión y de transferencia de acciones que habilitan la operación de gestión privada de Alicurá, El Chocón y Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Pasarán a operadores privados por 30 años. Las adjudicaciones incluyen a Edison Inversiones, BML Inversora y Central Puerto, con compromisos de inversión sobre las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las provincias de Río Negro y Neuquén percibirán regalías sobre el precio de venta.
Las represas del Comahue fueron objeto de la firma de los contratos de concesión y de transferencia de acciones que habilitan la operación de gestión privada de Alicurá, El Chocón y Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
La concreción fue informada por el Ministerio de Economía mediante una gacetilla este lunes 22 de diciembre. Según indicó la cartera, la operación generará ingresos al Tesoro por casi US$707 millones y la transición operativa se iniciará de inmediato.
"La firma de los contratos consolida el resultado económico del proceso licitatorio, que garantiza ingresos por USD 706.885.298,49 para el Estado Nacional. Este monto, surgido de las ofertas presentadas por las ocho empresas participantes, representa una valorización significativa de activos estratégicos del sistema energético", señaló la comunicación.
El procedimiento, de acuerdo a lo publicado por el gobierno nacional, se desarrolló bajo un marco de “transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, y que la formalización consolida el resultado económico del proceso.
El ingreso de los US$707 millones tiene impacto fiscal determinante en un momento de vencimientos financieros próximos durante enero; cuestión a la que se refirió el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva este último domingo; “Vamos a pagar. Hay distintas alternativas. Ya tenemos gran parte de cash y también opciones abiertas".
Alicurá (1.050 MW) será administrada por Edison Inversiones, que presentó una oferta de US$162 millones. El Chocón y Arroyito (1.417 MW en conjunto) quedaron en manos de BML Inversora, vinculada a MSU Green Energy, con una propuesta de US$235,7 millones. Piedra del Águila (1.440 MW) continuará operada por Central Puerto tras ofertar US$245 millones. Cerros Colorados (472 MW) quedó adjudicada a Edison Inversiones tras una oferta de US$64,2 millones.
La firma contó con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con representantes de las empresas adjudicatarias.
Desde la Secretaría de Energía señalaron: “Con la formalización de los contratos comienza la etapa de transición operativa hacia los nuevos concesionarios, quienes deberán cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”.
"El procedimiento se desarrolló bajo un marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica, factores que permitieron una amplia participación empresaria y confirmaron el interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país", destacó el comunicado.
El Gobierno aclaró que se trata de concesiones por 30 años y no de ventas patrimoniales, ya que los complejos seguirán formando parte del dominio público. El esquema previsto en los pliegos determina que, en una primera etapa, el 95% de la energía producida se venderá en el régimen regulado y el 5% restante podrá comercializarse en el mercado; esa proporción irá cambiando de manera gradual hasta que en el año 21 de la concesión el 100% pueda venderse libremente.
Otro aspecto destacado de la operatoria es que las provincias de Río Negro y Neuquén percibirán un 12% en concepto de regalías sobre el precio de venta de la energía y un canon provincial del 2% por el uso del recurso hídrico, que se repartirá en partes iguales entre ambas jurisdicciones.
"Es un esfuerzo compartido que hemos hecho con @WeretilneckOK y con el pueblo de Río Negro, por eso celebramos el diálogo y la apertura que han tenido para escucharnos", dijo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa a través de una publicación en X destacando los beneficios para las provincias patagónicas.
"Que las regalías estén contempladas al ciento por ciento del valor, para nosotros es muy importante. Durante años se llevaron la energía de nuestra tierra y no nos dejaron nada. Ahora vamos a cobrar lo que corresponde: regalías hidroeléctricas al 100 por ciento del valor de la energía generada y un canon por el uso del agua que permitirá invertir en obras para los neuquinos", agregó Figueroa.
Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, agregó: “Hace muchísimos años que las dos provincias no llevábamos adelante una acción, una tarea y una negociación conjunta de esta calidad, de esta importancia y de esta trascendencia”, agradeciendo a Figueroa por “haber puesto los intereses de las dos provincias en una síntesis que nos permitió después llevar adelante la negociación con la Nación”.