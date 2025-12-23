Por US$707 millones

El Gobierno firmó contratos para la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue

Pasarán a operadores privados por 30 años. Las adjudicaciones incluyen a Edison Inversiones, BML Inversora y Central Puerto, con compromisos de inversión sobre las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las provincias de Río Negro y Neuquén percibirán regalías sobre el precio de venta.