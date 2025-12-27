Las razones del aval de Losada y Galaretto al Presupuesto 2026
Los legisladores radicales por Santa Fe avalaron como la mayoría del bloque la aprobación del mensaje oficial. No hubo compromisos de Nación para con el gobernador Pullaro. Voto en contra de Lewandowski.
La santafesina Losada votó a favor del Presupuesto 2026.
Los senadores santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos de la UCR, votaron positivamente, en general y en particular, la ahora Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026. En cambio, el justicialista Marcelo Lewandowski votó por el rechazo tanto en general como en particular.
La primera sanción de una ley de Presupuesto en la gestión de Javier Milei llegó en medio de negociaciones con gobernadores, especialmente de provincias del noroeste argentino, y con bloques aliados. Todo empezó en la Cámara de Diputados y finalizó en el Senado con cómodas mayorías.
La ley cosechó 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, en este caso de Alejandra Vigo, cordobesa y esposa de Juan Schiaretti. El resto de senadores cercanos a Provincias Unidas votó afirmativamente, entre ellos el santafesino Galaretto.
En detalle
Losada y Galaretto son radicales, tienen diálogo abierto con el gobernador Maximiliano Pullaro aunque el segundo es más cercano en términos políticos. Fue uno de los impulsores de NEO, el espacio radical desde donde se proyectó Pullaro. En cambio, Losada compitió con Pullaro en dos ocasiones en internas abiertas.
Desde el Ministerio del Interior volvieron a hablar con Pullaro en la previa al tratamiento del Presupuesto en el Senado. Provincias Unidas se había abstenido en Diputados.
Los temas son los de siempre, los reclamos de Santa Fe especialmente en el tema deuda previsional. No hubo avances ni retrocesos. Por algo, Pullaro es uno de los pocos gobernadores de los cuales Diego Santilli no pudo exhibir la foto de diálogo.
Losada vota habitualmente con decisión propia y en esta ocasión no fue la excepción. A su lado señalan que pidió al gobierno santafesino conocer si impactaba en el gobierno provincial el polémico artículo 30 y se le dijo que mínimamente.
Galaretto votó también afirmativamente en línea con la postura partidaria a nivel nacional de que es mejor tener presupuesto que no tenerlo. Leonel Chiarella y la nueva mesa de conducción del comité nacional de la UCR tuvo una presentación formal ante el bloque de senadores nacionales. Sólo tres fueron los que no acompañaron la sanción.
“Queda mucho por trabajar para unificar la postura radical en el Congreso” reconoce Chiarella que está ante el gran desafío de poner de pie al partido a nivel nacional.
“Como partido marcamos una postura clara. Entendemos que el Gobierno tiene que tener presupuesto; es imprescindible para poder llevar adelante la gestión tanto para el oficialismo como la oposición porque el presupuesto debilita la discrecionalidad", aseguró.
"También marcamos que el presupuesto tiene que respetar las leyes que se votan en el mismo parlamento y lo que decide la democracia, en este caso, la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y también la emergencia pediátrica", amplió Chiarella.
"Después las diferencias se trabajan puertas adentro, con mucho diálogo, con mucho consenso y también entendiendo que nosotros como conducción asumimos hace hace quince días y que hay mucho trabajo por delante”, le marcó a El Litoral.
En cuanto a Lewandowski se expresó como la mayoría del bloque justicialista en rechazo. En la previa había señalado que tuvo intercambio de apreciaciones sobre el presupuesto con el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastia.
La Cámara Alta le dio luz verde al Presupuesto del gobierno de Milei.
Desagregado
El Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene. Esos son los lineamientos escritos también en la Ley de Presupuesto santafesina, ya aprobada y promulgada.
La norma nacional tiene previsto un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.
El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Establece que las universidades tendrán que presentar la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieran, y que podrán interrumpirse las transferencias de fondos en el caso de incumplimiento de esta obligación en tiempo y forma.
Determina que el presupuesto de cada universidad deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación.
Además, que las plantas de personal docente y no docente sobre las que se aplicarán los aumentos en el 2026 serán las vigentes a noviembre de 2025, salvo los aumentos de plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación.
Otro de los números habla de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.
Los senadores aprobaron el Presupuesto.
Anses
El presupuesto sancionado establece como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la ANSES la suma de $122.762.664.874 para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales.
La ANSES transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit (provisorio o definitivo).
La ANSES podrá dictar normas aclaratorias o complementarias y determinar los montos totales a transferir a cada provincia, reza el artículo.