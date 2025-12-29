La industria volvió a caer en noviembre y está 10 puntos por debajo que en la postpandemia
Retrocedió 6 % respecto del mismo mes del año pasado y 1% contra octubre de 2025. Las PyMEs manufactureras registraron el décimo trimestre consecutivo de contracción de la actividad.
Quienes peor la están pasando son las pymes industriales que en Santa Fe representan más del 80% del total de empleadores y son el motor de la actividad económica en buena parte del territorio provincial.
La producción manufacturera volvió a caer en noviembre alrededor de un 6% respecto del mismo mes del año pasado y 1% en la medición intermensual, profundizando una retracción de la actividad que impacta directamente en los niveles de empleo, sobre todo en las empresas vinculadas con el consumo masivo y el sector textil, de acuerdo con el informe de actividad que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA).
La caída de la actividad industrial de noviembre -advierte el informe de la entidad- podría haberse profundizado en parte por contar con menos días de actividad debido a feriados (dos días menos que noviembre 2024, y 4 menos que octubre 2025), pero se produce en un contexto de retracción que, aún con altibajos, se aceleró en la segunda mitad del año.
La actividad industrial a octubre, de acuerdo con el relevamiento del Indec, acumula un crecimiento del 3,1%, en gran medida debido al bajo nivel de comparación ya que 2024 fue uno de los peores de los últimos años porque se retrajo casi un 10%, mientras que comparado con el acumulado de 2023 la actividad industrial aún se encuentra un 9 % por debajo y 9,3% menos que en 2022. Sólo las industrias vinculadas a la cosecha lograron una recuperación (+5,7% vs. enero-octubre de 2023).
El relevamiento de la central fabril muestra que la producción vinculada a la construcción fue uno de los que peor la pasó ya que presentó en el mes de noviembre una caída mensual (despachos de cemento-7,7%, y-7,1% el índice) y que se mantiene 20 puntos por debajo de 2022 y 2023; en tanto la producción de autos cayó-22% debido a contar con cuatro días menos de actividad por feriados respecto al mes anterior, y por una baja en las ventas al mercado interno.
También retrocedieron la producción de bebidas (-6,9%), el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales (-5,8%) y la producción del complejo metalmecánico (-0,5%). Por el contrario, el patentamiento de maquinaria industrial presentó una leve suba respecto al mes anterior (+0,9%), al igual que la producción de acero (+0,4%).
Como viene sucediendo en los últimos meses al interior de la actividad hay una alta heterogeneidad sectorial, con sectores como refinación de petróleo y producción de motos, que recuperaron los niveles de 2022 y otros que se derrumbaron con caídas interanuales como Productos textiles (-24%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-15%) y Productos de caucho y plástico (-12%).
Pymes en dificultades
En este contexto de caída de la actividad quienes peor la están pasando son las pymes industriales que en Santa Fe representan más del 80% del total de empleadores y son el motor de la actividad económica en buena parte del territorio provincial.
De acuerdo con el relevamiento del tercer trimestre de 2025 de la Fundación Observatorio Pyme, las empresas manufactureras registraron el décimo trimestre consecutivo de retroceso de la actividad (-7,5% comparado con el mismo período del año pasado y acumula -4,1%), con perdida récord de mercado a manos de productos importados ( el 37% de las PyMEs industriales declaró haber reducido su presencia en el terreno local frente a la competencia extranjera, lo que representa un máximo histórico para la serie que data de 2007, consolidándose China como el principal origen, con el 73,3% de las respuestas).
En este contexto, el 35% de las empresas reportaron dificultades de pago, con particular impactó en el crédito comercial y en el financiamiento de la industria (el 52% de las empresas identificó como un problema el retraso en los pagos de sus clientes, mientras que el 35% declaró dificultades para afrontar sus compromisos con proveedores y entidades bancarias y sus obligaciones tributarias).
Uno de los problemas identificados por quienes participaron de este relevamiento es el aumento de los costos de producción, lo que afectó severamente la rentabilidad de las empresas: mientras que el 81% de las empresas experimentó subas en sus costos de producción, solo el 47% de las empresas pudo trasladar estos aumentos a sus precios (una cifra superior al 35% registrado en el trimestre anterior).
Finalmente, el informe de la Fundación Observatorio Pyme indica que las empresas del sector software y servicios informáticos, uno de los más dinámicos de la economía argentina, han tenido una desaceleración con los primeros signos de contracción del empleo desde la pospandemia y la confianza empresarial tocó el nivel de indiferencia. Si bien el acumulado del año registra una suba del 0,9%, en el tercer trimestre de 2025 se observó una caída interanual del 0,8%. Esta contracción es la primera registrada desde mediados de 2021, el período inmediatamente posterior a la pandemia, lo que impactó en la confianza empresarial que volvió a disminuir.