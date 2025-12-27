El mejor desempeño exportador en 10 años

Con fuerte crecimiento en volumen y valor, la agroindustria cerró un noviembre histórico

En el mes de noviembre de 2025, la agroindustria argentina registró el mejor desempeño exportador de los últimos diez años, con un crecimiento interanual del 36% en volumen y del 25% en valor, consolidando su inserción internacional.