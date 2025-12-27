Con fuerte crecimiento en volumen y valor, la agroindustria cerró un noviembre histórico

La agroindustria argentina alcanzó en noviembre de 2025 el mejor nivel de exportaciones de los últimos diez años, consolidando un desempeño histórico tanto en volumen como en valor.
En el mes de noviembre de 2025, la agroindustria argentina registró el mejor desempeño exportador de los últimos diez años, con un crecimiento interanual del 36% en volumen y del 25% en valor, consolidando su inserción internacional.
Durante el anteúltimo mes del año se exportaron 10,09 millones de toneladas por un total de 4.715 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 36% en volumen y del 25% en valor respecto de noviembre de 2024.
Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas oficiales del INDEC.
El crecimiento se dio en un contexto de mayor apertura de mercados, mejora en los volúmenes productivos y fortalecimiento de la competitividad exportadora.
Durante noviembre, 25 complejos agroindustriales, que incluyen tanto productos primarios como sus derivados, registraron mejoras en las cantidades exportadas en comparación con el mismo mes del año anterior.
Entre los principales rubros se destacó el complejo triguero, que mostró un crecimiento del 133%, con exportaciones por 1,38 millones de toneladas, principalmente de trigo en grano.
Le siguieron la cebada, con un incremento del 110% y un volumen exportado de 198,8 mil toneladas, impulsado por la cebada cervecera; y el complejo de foresto-industria, que creció un 91%, alcanzando 107 mil toneladas.
Otros sectores que mostraron desempeños sobresalientes fueron el tabaco, con un aumento del 88% (9,1 mil toneladas); las legumbres, con un 87% (45,9 mil toneladas); el arroz, con un 85% (40 mil toneladas de arroz no parbolizado); y la soja, que creció un 75%, con 5,74 millones de toneladas, explicadas principalmente por residuos, subproductos y porotos de soja.
En términos de valor, 12 complejos agroindustriales alcanzaron en noviembre el mayor nivel de exportaciones en dólares de los últimos diez años, con un ingreso conjunto de 1.043 millones de dólares.
Entre los rubros destacados se encuentran trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, apicultura, frutas de carozo, golosinas, aromáticas y especias, reflejando una mayor diversificación de la canasta exportadora.
Como dato relevante, durante 2025 se exportaron 26 productos que no registraban ventas externas desde hacía varios años. Si bien se trata de montos aún reducidos, estos envíos refuerzan la tendencia hacia una mayor variedad de productos con destino internacional.
Entre ellos se incluyen arroz con cáscara no parbolizado, grañones y sémola de trigo, papel y cartón sin estucar, copos y pellets de papa, glucosa, nueces de cajú con cáscara, aceites esenciales de menta japonesa, trufas y hongos secos.
En el acumulado del mes, 10 complejos agroindustriales concentraron el 95% del total exportado, encabezados por soja, maíz, trigo, girasol, cebada, foresto-industria, bovinos, maní, sorgo y azúcar. Estos productos llegaron a más de 100 destinos en todo el mundo.
Los principales mercados de destino fueron China, Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía, que en conjunto representaron más del 55% del total exportado, consolidando vínculos comerciales estratégicos.
Desde el Gobierno Nacional destacaron que estos resultados evidencian el impacto de las políticas orientadas a fortalecer la inserción internacional del sector y el rol de una agroindustria que respondió con mayor producción, diversificación y presencia sostenida en los mercados globales.