Carne vacuna: la retracción de China reaviva el debate sobre diversificación de mercados

Las exportaciones argentinas de carne vacuna registraron en noviembre una baja inusual para esta época del año, tradicionalmente caracterizada por una mayor actividad comercial.
La caída de las exportaciones de carne vacuna en noviembre volvió a poner en evidencia la alta exposición de Argentina al mercado chino. Aunque los ingresos totales siguen en alza, la retracción de los embarques y la presión de los costos internos refuerzan la urgencia de ampliar destinos y capturar mercados de mayor valor.
Según datos oficiales del INDEC, los embarques totalizaron 64.477 toneladas peso producto, lo que implicó una caída del 5,4% respecto de octubre, acompañada por una reducción del 2,7% en el valor promedio exportado.
La contracción no resulta menor si se tiene en cuenta que noviembre suele coincidir con una intensificación de las compras por parte de China. Sin embargo, fue precisamente ese destino el que explicó más del 90% del volumen cedido durante el mes.
Los embarques hacia el gigante asiático alcanzaron las 46.180 toneladas, lo que representó una baja de más de 3.400 toneladas respecto de octubre (-9,3%) y de 7.500 toneladas en comparación con noviembre del año pasado (-14%), además de una leve corrección a la baja en los precios.
Los datos preliminares de diciembre, elaborados a partir del ritmo diario de certificaciones del SENASA, anticipan que esta tendencia se mantendría, con volúmenes más de un 10% por debajo de los registrados en igual mes de 2024.
No obstante, el freno de las compras chinas no parece ser un fenómeno exclusivamente argentino. Brasil, principal proveedor del mercado chino, también redujo sus exportaciones en noviembre en torno al 15%, al pasar de 42.550 toneladas en octubre a 36.070 toneladas embarcadas.
En este contexto, analistas del mercado interpretan que China podría estar atravesando un impasse comercial deliberado, magnificado como herramienta de presión sobre los precios internacionales, en la antesala de la resolución de la investigación por salvaguardia sobre las importaciones.
A diferencia de otros países de la región, Argentina exhibe una dependencia particularmente elevada: aun con la caída registrada, China concentró en noviembre el 72% del total exportado, mientras que para Brasil ese mercado representó el 52% de sus ventas externas.
El problema estructural radica en el tipo de producto que Argentina destina a ese destino. Más allá del crecimiento del segmento premium, el grueso de las exportaciones corresponde a cortes congelados de bajo valor agregado.
China es, para la Argentina, un mercado de volumen antes que de precios, lo que reduce significativamente el atractivo del negocio exportador en un contexto de costos internos elevados.
En el mercado local, el precio de la hacienda mostró incrementos muy por encima de la capacidad de absorción de la cadena. El valor del novillo, medido por el índice INMAG, aumentó un 92% interanual en pesos corrientes, frente a un incremento del 24% del índice de precios mayoristas (IPIM).
Si bien esta suba resulta claramente favorable para el productor, genera fuertes tensiones en los márgenes de frigoríficos exportadores, matarifes y operadores del mercado interno, al encarecer de manera significativa la materia prima.
Este escenario refuerza la necesidad estratégica de profundizar la inserción en mercados alternativos que no solo aporten volumen, sino que permitan capturar precios sustancialmente superiores.
Europa y Estados Unidos aparecen como destinos clave en este proceso. De acuerdo con relevamientos de APEA, mientras el set promedio de cortes exportados a China ronda los USD 5.000 por tonelada FOB, Estados Unidos paga valores cercanos a los USD 9.100 por tonelada y la Unión Europea, en el caso de la cuota Hilton, supera los USD 18.000 por tonelada.
Las cifras acumuladas de la campaña lo reflejan con claridad. De las 655.000 toneladas peso producto exportadas en los primeros once meses del año, el 70% tuvo como destino China, unas 461.000 toneladas a un valor promedio de USD 3.800 por tonelada.
Estados Unidos absorbió cerca del 6% del total, con 38.200 toneladas a USD 7.570 por tonelada, mientras que la Unión Europea concentró el 9% de los embarques, más de 57.400 toneladas, a un valor promedio de USD 12.240.
En términos de ingresos, esto implica que cada tonelada enviada a Europa o Estados Unidos puede duplicar o incluso triplicar el valor obtenido en el mercado chino. No es casual, entonces, que el sector exportador siga con expectativa el avance de las negociaciones comerciales en ambos frentes.
En lo que va del año, las exportaciones de carne vacuna generaron USD 3.530 millones, un 17% más que en 2024, pese a menores volúmenes.
A los valores actuales, cada punto porcentual que Argentina lograra redireccionar hacia estos mercados premium representaría entre USD 25 y USD 55 millones adicionales en divisas, una diferencia que hoy resulta decisiva para la sostenibilidad del negocio exportador.