Informe SEA

Avanza la cosecha gruesa en Santa Fe: buenos rindes de girasol y un maíz temprano en estado ideal

Con el inicio de la cosecha de girasol y un maíz temprano que muestra condiciones excelentes, el último informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe, traza un panorama mayormente positivo para la campaña gruesa 2025/26, aunque las lluvias persistentes siguen condicionando el ritmo de las labores en varios cultivos.