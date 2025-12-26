Avanza la cosecha gruesa en Santa Fe: buenos rindes de girasol y un maíz temprano en estado ideal
Con el inicio de la cosecha de girasol y un maíz temprano que muestra condiciones excelentes, el último informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe, traza un panorama mayormente positivo para la campaña gruesa 2025/26, aunque las lluvias persistentes siguen condicionando el ritmo de las labores en varios cultivos.
En el centro-norte santafesino se implantaron unas 160.000 hectáreas, un incremento del 18 % respecto de la campaña anterior.
El Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la provincia de Santa Fe difundió su informe actualizado al 23 de diciembre de 2025, en el que detalla el estado de los principales cultivos de la campaña gruesa y el impacto de las condiciones ambientales registradas durante las últimas semanas.
El relevamiento confirma un escenario productivo alentador, con buenos niveles de humedad en los suelos, avances significativos en las siembras y los primeros resultados de cosecha.
Las precipitaciones acumuladas entre el 17 y el 23 de diciembre marcaron la séptima semana consecutiva de lluvias generalizadas y de distribución relativamente homogénea.
Si bien esta situación aseguró una adecuada recarga de los perfiles, también condicionó la normalidad de las labores agrícolas, afectando la siembra de soja tardía, maíz de segunda, algodón y sorgo, así como las aplicaciones de herbicidas y el ingreso a los lotes.
Avances en girasol
En este contexto, el girasol fue el primer cultivo en ingresar en etapa de cosecha. En el centro-norte santafesino se implantaron unas 160.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 18 % respecto de la campaña anterior.
Los primeros lotes trillados arrojaron rendimientos que oscilaron entre 17 y 20 quintales por hectárea, con picos puntuales de hasta 23 qq/ha, valores considerados satisfactorios para la región. El 90 % del área presenta estados de bueno a excelente, mientras que el resto mostró cierta afectación por excesos hídricos y ataques de aves, especialmente en el noroeste del área de estudio.
El maíz temprano, en tanto, se consolida como uno de los grandes protagonistas de la campaña. Con 95.000 hectáreas implantadas —un 20 % más que el ciclo previo— los cultivares exhiben una emergencia pareja, buena densidad de plantas y un desarrollo vegetativo vigoroso.
Las etapas de floración transcurren sin inconvenientes y el cultivo se mantiene en condiciones de muy bueno a excelente.
Soja de primera
La soja temprana completó su proceso de implantación con 1.070.000 hectáreas logradas, superando en un 3 % la superficie de la campaña anterior.
Los lotes muestran buena germinación y crecimiento inicial, favorecidos por la adecuada disponibilidad de agua útil en los perfiles.
En cuanto al algodón, el avance de siembra alcanza el 65 %, con mayor dinamismo en el sector oeste algodonero. La intención de implantación sería similar o levemente inferior a la del año pasado, influida por estrategias de rotación que priorizan girasol y maíz temprano en algunas zonas.
El sorgo granífero registra un progreso del 83 % en la siembra, aunque con una superficie estimada un 10 % menor a la del ciclo anterior, como consecuencia de los bajos rindes obtenidos en campañas previas afectadas por déficit hídrico.
Siembra de soja y maíz de segunda
Finalmente, comenzaron las implantaciones de soja tardía y maíz tardío, este último con una intención de siembra de 90.000 hectáreas, un 22 % más que en la campaña pasada.
La buena disponibilidad de agua útil, resultado de las lluvias acumuladas desde octubre, genera un escenario favorable para el desarrollo de los cultivos, aunque persisten sectores encharcados en posiciones topográficas bajas.
Según destaca la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la combinación entre condiciones ambientales, decisiones de manejo e inversiones tecnológicas terminará de definir el rumbo de la campaña agrícola 2025/26, que ingresa ahora en una etapa decisiva para su consolidación productiva.