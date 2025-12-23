Informe de la BCR

La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un récord histórico en noviembre

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, registró en noviembre una suba mensual del 3,5% y se ubicó casi 10% por encima de igual mes de 2024, de acuerdo con su último informe mensual