Confederaciones Rurales Argentinas propone incorporar el delito de vandalismo rural al Código Penal

La entidad presentó ante legisladores nacionales una iniciativa que propone modificar el Código Penal para sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria, con penas de hasta cinco años de prisión.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria en todo el país.
La iniciativa apunta a dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural.
Desde la entidad señalaron que el proyecto surge como respuesta a una problemática creciente en distintas regiones productivas, donde los ataques a establecimientos rurales, silobolsas y cultivos se han vuelto reiterados, generando pérdidas económicas significativas y un clima de inseguridad para quienes desarrollan su actividad en el campo.
Una nueva figura penal para proteger la producción
La propuesta legislativa plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal, e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de vandalismo rural.
Esta nueva tipificación prevé penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados a la actividad agropecuaria.
En relación con la iniciativa, desde CRA remarcaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En ese sentido, advirtieron que muchos de estos hechos delictivos hoy no reciben una respuesta penal acorde a la magnitud del daño provocado.
Actualización del delito de estrago y escalas penales
El proyecto también contempla la actualización de la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. Asimismo, se agravan las penas cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Desde la entidad gremial explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estas nuevas modalidades delictivas. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, afirmaron.
Finalmente, CRA subrayó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores agropecuarios, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.